PSG Mercato : Neymar connaît déjà la décision de Sergio Ramos

Publié par JEAN-LUC D le 21 juin 2021 à 23:35

C’est fini entre Sergio Ramos et le Real Madrid. En fin de contrat, le défenseur central de 35 ans n’a pas trouvé d’accord avec la direction du club madrilène pour prolonger. Annoncé un peu partout en Europe, notamment au PSG, le joueur de 35 ans se serait confié à Neymar, la star brésilienne de l’équipe parisienne.

Le PSG en pôle sur le dossier Sergio Ramos

« Le moment le plus difficile de ma vie est arrivé. On n’est jamais préparé pour dire adieu au Real Madrid. Je suis arrivé à 19 ans, je n’étais qu’un enfant. Aujourd’hui, je suis un homme et j’ai une famille qui a toujours été avec moi. Je voudrais remercier ma famille en premier lieu, merci de m’avoir supporté. Je veux aussi remercier le club et son président, mes entraîneurs, mes coaches sans qui rien n’aurait été possible (…) J’aurais aimé faire mes adieux au Bernabeu. Merci au Real Madrid, je vous aurai toujours dans mon cœur (…) J’ai envie de prouver que j’ai le niveau pendant plusieurs années encore. Ce n’est pas un adieu, ce n’est qu’un au revoir, parce que tôt ou tard, je reviendrai. »

Après seize années de bons et loyaux services, Sergio Ramos a fait ses adieux au Real Madrid lors de la conférence de presse organisée pour son départ. Et alors que le champion du monde 2010 n’a pas encore posé ses bagages dans un nouveau club, le journal madrilène AS assure que l’ancien capitaine des Merengues a « de bonnes chances de jouer pour le PSG » la saison prochaine.

Malgré l’intérêt de Manchester United et Manchester City, l’international espagnol a reçu une offre financière supérieure de la part du Paris Saint-Germain. Toujours selon la même source, le charme de la ville de Paris « l’attire pas mal en tant que ville. » D’ailleurs, le natif de Camas s’est déjà confié à Neymar sur ses ambitions pour l’avenir.

Sergio Ramos très attiré par le PSG et Paris

D’après les révélations du site Foot Mercato, Sergio Ramos accorde sa priorité au Paris SG pour la suite de sa carrière. Convaincu de son choix, l’ancien protégé de Zinedine Zidane s’est même d’ores et déjà confié sur le sujet à certains joueurs parisiens, notamment Neymar et son ancien coéquipier à Madrid, Keylor Navas. Après Georginio Wijnaldum et bientôt Gianluigi Donnarumma, le PSG pourrait prochainement boucler l’arrivée de Ramos.