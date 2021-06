PSG Mercato : Après Wijnaldum, Leonardo tente un pari à 33M€

Publié par JEAN-LUC D le 26 juin 2021 à 12:00

À la recherche de renforts au milieu de terrain, le PSG a enregistré la signature de Georginio Wijnaldum, en fin de contrat avec Liverpool. Mais Leonardo rêve encore de frapper un autre joli coup sur le marché des transferts.

Le PSG s’intéresse à Ryan Gravenberch

« Ces 2 dernières années, on n'a pas énormément investi, entre autres du fait de la crise sanitaire. Mais on a fait une finale et une demie. Ça montre que nous sommes là. Maintenant, nous devons encore nous améliorer sur certains postes. On les a ciblés, on sait ce qu'on veut faire (…) De gros recrutements ? On va en faire, on va en faire (sourire). La crise sanitaire a impacté tout le monde, nous compris. Mais ce mercato sera plus actif que les précédents. On sera présents, Nous avons des ambitions pour cet été », confiait Nasser Al-Khelaïfi dans les colonnes du journal L’Équipe avant l’ouverture du mercato estival.

Et le Paris Saint-Germain a entamé un mercato de folie. Libre de tout contrat, Georginio Wijnaldum a quitté Liverpool et est désormais officiellement un nouveau milieu de terrain du PSG. Lui aussi en fin de contrat, Gianluigi Donnarumma a fait ses adieux à l’AC Milan et passé sa visite médicale pour signer avec le club parisien. Désireux de s’offrir un latéral droit de classe mondiale, le vice-champion de France a trouvé un accord avec l’Inter Milan pour l’international marocain Achraf Hakimi contre un chèque de 70 millions d’euros, bonus compris.

Le joueur de 22 ans s’apprête à débarquer dans la Ville Lumière pour les cinq prochaines années. Mais cela ne semble pas encore suffire au Paris Saint-Germain. Alors que Sergio Ramos est annoncé tout proche de rejoindre l’effectif de Mauricio Pochettino, Leonardo s’active également en coulisses pour mettre la main sur un joyau néerlandais. En effet, d’après les dernières informations de Sky Sports, Wijnaldum pourrait être prochainement rejoint à Paris par son compatriote Ryan Gravenberch, milieu prometteur de l’Ajax Amsterdam.

Ryan Gravenberch plutôt que Camavinga ?

Le média sportif précise que cela fait déjà quelques mois que la cellule de recrutement du Paris Saint-Germain surveille le milieu de l’Ajax Amsterdam. À 19 ans, Ryan Gravenberch a fait ses premiers pas en compétition internationale avec les Pays-Bas lors de cet Euro 2020. Considéré déjà comme un futur crack et surnommé « le nouveau Pogba » en Hollande, il a convaincu le sélectionneur des Oranges qui a choisi pour la compétition continentale.

Représenté par Mino Raiola, le jeune international néerlandais pourrait donc être contacté l’issue de l’Euro 2020 et débarquer à Paris pour renforcer l’équipe de Pochettino. La chaîne sportive américaine ESPN confirme l’information et précise que Leonardo semble vouloir abandonner la piste menant à Eduardo Camavinga, puisque le Stade Rennais se montrerait gourmand, pour se concentrer désormais sur le dossier Gravenberch estimé à 33 millions d’euros par le site Transfermarkt.

Mais l’affaire pourrait se régler pour un montant inférieur. Après avoir tenté sa chance avec Frenkie De Jong et Matthijs de Ligt par le passé, le PSG pourrait donc avoir sa chance avec un autre joueur de l’Ajax cet été avec Ryan Gravenberch.