PSG Mercato : Kylian Mbappé, Real, Liverpool prépare une folie

Publié par JEAN-LUC D le 26 juin 2021 à 16:30

Alors que Nasser Al-Khelaïfi et le président du Real Madrid, Florentino Pérez, se livrent une guerre de mots sur l’avenir de Kylian Mbappé, Liverpool veut en profiter pour tenter de convaincre l’attaquant du PSG de rejoindre son maillot.

Al-Khelaïfi bloque Mbappé, Pérez lui répond

« Je vais être clair : Kylian va rester à Paris, nous n'allons jamais le vendre et il ne partira pas libre. Je ne donne jamais de détails dans les médias sur de négociations en cours. Tout ce que je peux assurer est que ça avance bien. J'espère qu'on trouvera un terrain d'entente. C'est Paris, c'est son pays. Il a une mission, pas seulement celle d'être un joueur de foot, mais celle de promouvoir le Championnat de France, son pays et sa capitale (…) Où peut-il aller ? Quels clubs, en termes d'ambition et de projet, peuvent aujourd'hui rivaliser avec le PSG ? », affirmait Nasser Al-Khelaïfi avant de s'interroger dans les colonnes de L’Équipe.

De son côté, son homologue du Real Madrid, qui rêve de lui ravir Kylian Mbappé, croit en ses chances sur ce dossier, même s’il ne veut pas créer de tensions avec le Paris SG. « Si Mbappé fait partie des meilleurs joueurs ? Évidemment qu’il en fait partie. Tout le monde sait ce que je suis capable de faire, les gens ont confiance en moi. J’ai amené Figo, Zidane, Ronaldo, Beckham, Cristiano… Tout le monde sait ce que je peux faire, chaque fois que c’est possible », a assuré le président madrilène.

Alors que l’avenir de la star parisienne fait couler beaucoup d’encre et que le Real Madrid est régulièrement cité comme le grand favori pour accueillir le champion du monde 2018, Liverpool pourrait s’engouffrer dans ce dossier et créer une grosse surprise dans les prochaines semaines.

Liverpool prépare une offre pour Kylian Mbappé

En effet, d’après les informations du Daily Star, les dirigeants des Reds s’apprêtent à transmettre une offre conséquente au Paris Saint-Germain pour Kylian Mbappé. L’entraîneur du club anglais, Jürgen Klopp, a toujours clamé son admiration pour l’ancien buteur de l’AS Monaco et Liverpool voudrait tenter sa chance cet été. Une information confirmée par le Liverpool Echo qui assure que Tom Werner, le président américain du club souhaite se faire pardonner auprès des supporters après l’épisode Super League en recrutant un joueur du top 5 mondial, notamment Mbappé.