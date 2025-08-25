Mercato FC Nantes : Luis Castro attend un phénomène !

Le technicien du FC Nantes, Luis Castro va accueillir une nouvelle recrue estivale. Le joueur est attendu à Nantes cette semaine.

Mercato FC Nantes : Une nouvelle recrue arrive !

Le FC Nantes et Southampton se sont mis d’accord. Armel Bella-Kotchap, défenseur central allemand, rejoint les Canaris en prêt. Une option d’achat accompagne l’opération. Âgé de 23 ans, il reste lié au club anglais jusqu’en 2026. Né à Paris, mais international allemand, Bella-Kotchap a grandi à Bochum, puis découvert le haut niveau au PSV Eindhoven avant de partir pour l’Angleterre.

Aujourd’hui, il compte déjà deux sélections avec la Mannschaft. Sa puissance et sa vitesse constituent des atouts rares. Nantes, qui a perdu Nicolas Pallois et Jean-Charles Castelletto, y gagne un profil solide et expérimenté. Fabrizio Romano, toujours précis sur le marché des transferts, a confirmé la nouvelle. Les supporters peuvent souffler : la défense, jugée trop fragile, tient enfin son renfort majeur.

Luis Castro réclamait des recrues après les deux défaites successives en Ligue 1 face au PSG (1-0) et contre le RC Strasbourg (1-0). « On est ouverts. On verra si un joueur important peut arriver. Mais si c’est un joueur en plus dans le groupe, je l’ai déjà dit, je préfère faire monter de l’académie. On sait quels postes sont concernés. Mais on est aussi ouverts à tous les postes. On sait aussi qu’on peut perdre des joueurs. On connaît la situation économique en France, on doit faire de très bons choix. », a déclaré le technicien nantais.

Le coach obtient satisfaction, au moins en partie. Mais il en veut plus. L’effectif reste trop court à ses yeux. Deux joueurs supplémentaires sont encore attendus pour équilibrer le groupe et donner de la profondeur au projet nantais.