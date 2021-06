ASSE Mercato : Un gros coup dur se profile pour les Verts

Publié par Ange A. le 28 juin 2021 à 10:00

À la recherche d’un attaquant, l’AS Saint-Étienne a coché le nom d’un espoir du foot algérien. Mais celui-ci pourrait échapper à l’ ASSE pour poser ses valises en Belgique.

Une autre désillusion en vue pour l’ ASSE cet été ?

L’AS Saint-Étienne souhaite à minima recruter un attaquant et un défenseur cet été. En défense, les pistes ne manquent pas pour l’ ASSE. Les Verts étaient d’ailleurs présentés comme des sérieux courtisans de Wajdi Kechrida. Un accord entre le latéral tunisien et le club ligérien avait notamment été évoqué. Mais l’arrière droit de 25 ans, en fin de contrat à l’ES Sahel, pourrait plutôt rejoindre les Turcs de Malatyaspor. Alors que la direction stéphanoise se remet de ce premier revers, elle est proche d’en essuyer un autre dans les prochains jours. Comme le révèle Foot Mercato, Mohamed-Bachir Belloumi pourrait poursuivre sa carrière en Belgique. Il serait parvenu à un accord avec Saint-Trond.

Les Verts encore largués, Belloumi vers la Belgique

D’après le site spécialisé, la formation belge n’a pas tardé à dégainer une offre pour le fils de la légende algérienne Lakhdar Belloumi. Le pensionnaire de Jupiler Pro League lui proposerait un contrat d’un an. Un nouveau coup dur se profile donc pour l’ ASSE dans ce dossier. Comme dans celui Kechrida, Saint-Étienne était en pole pour recruter l’international Espoirs algérien en hiver. Mais le Mouloudia Club Oran, son club, avait fermé la porte avant de se montrer plus souple cet été. Au final, ce sont donc les Belges de Saint-Trond qui vont profiter de la souplesse de la formation algérienne. Pour Sainté, il faudra se trouver d’autres cibles autant moins onéreuses au mercato estival vu le manque de moyens financiers.