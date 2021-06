ASSE Mercato: Le départ d’ Arnaud Nordin déjà acté en interne ?

Publié par JEAN-LUC D le 27 juin 2021 à 22:30

Cet été, il n’y a pas que Bryan Nokoue qui soit la seule pépite qui pourrait quitter l’ASSE. Arnaud Nordin pourrait lui aussi faire ses valises et changer d’air durant ce mercato.

L'ASSE ne retiendra pas Arnaud Nordin

« Pour le moment, je ne me prends pas la tête avec mon contrat. On est dans une situation un peu compliquée. L’objectif, c’est de sauver le club. On verra après pour les cas individuels », déclarait Arnaud Nordin il y a quelques mois dans une interview accordée au journal Le Progrès. Mais alors que la saison est terminée et que l’AS Saint-Étienne s’est sauvée d’une relégation en Ligue 2, l’international espoir français n’a toujours pas prolongé son contrat qui expire dans un an.

Auteur d’une bonne saison avec 4 buts et 4 passes décisives en 32 matches de Ligue 1 et sélectionné pour les Jeux Olympiques de Tokyo avec l'équipe de France Espoirs, l’attaquant de 23 ans pourrait donc partir cet été. D’après les informations du quotidien Le Progrès, les dirigeants de l’ASSE ne retiendront pas le joueur en cas d’offre. Les Verts ne souhaitant pas le voir s’en aller gratuitement dans douze mois. Et les prétendants ne manquent pas pour Arnaud Nordin.

Arnaud Nordin intéresse quelques clubs

Craignant un coup à la Jonathan Bamba, l’AS Saint-Étienne a décidé de vendre Arnaud Nordin s’il ne prolonge pas. Le journal régional explique notamment que les discussions entre la direction du club stéphanois et le clan Nordin n’ont pas avancé ces dernières semaines. Le natif de Paris pourrait donc faire ses adieux au Forez d’ici le 31 août. Selon But Football Club, quelques clubs, dont le RC Strasbourg et deux pensionnaires de Bundesliga sont déjà positionnés pour le récupérer en cas de départ confirmé.

Récemment, des médias turcs ont annoncé que l’agent de Nordin a fait le déplacement en Turquie pour discuter avec les dirigeants de Galatasaray et de Fenerbahçe. Mais l’information a été rapidement démentie par l’entourage du protégé de Claude Puel. Affaire à suivre donc…