Bordeaux Mercato : Gérard Lopez tient son directeur technique !

Publié par ALEXIS le 28 juin 2021 à 12:35

Gérard Lopez, le nouveau propriétaire des Girondins de Bordeaux, est en train de constituer son organigramme. Il a déjà nommé un directeur sportif.

Bordeaux : Admar Lopes nommé directeur technique

Nouveau président de Bordeaux, Gérard Lopez est à la tâche pour former la haute direction des Girondins. Pour commencer, il a nommé Admar Lopes au poste de directeur technique d’après les informations de Ouest-France. Ce dernier est un proche de Luis Campos, son compatriote, qui a été conseiller sportif de Gérard Lopez et directeur sportif au LOSC entre janvier 2017 et décembre 2020.

Le nouveau propriétaire du FCGB a réagi à la nomination du technicien portugais avec qui il avait collaboré à Lille en tant que membre de la cellule recruter chapeauté par Luis Campos. « Je suis heureux de retrouver Admar avec lequel nous avons déjà démontré que nous savons construire une équipe taillée pour le plus haut niveau et dont le talent se valorise avec le temps », a-t-il confié.

Le bras droit de Luis Campos heureux de rejoindre les Girondins

Admar Lopes a aussi livré ses premières impressions sur son nouveau poste au sein des Girondins. « Je me réjouis de participer à la renaissance de ce grand club qu'est le FC Girondins de Bordeaux auprès de Gérard Lopez. J'y emploierai, avec mes équipes, nos réseaux et les méthodes de scouting les plus modernes », a-t-il déclaré. À noter que les Marine et Blanc ont terminé à la 12e place de Ligue 1 la saison dernière. De plus, le prioritaire du club King Street a abandonné son équipe vers la fin de la saison dernière.

Dans un communiqué officiel, publié le 22 avril 2021, les investisseurs américains ont décidé de placer Bordeaux sous la protection du Tribunal de Commerce de Bordeaux. C'est ainsi que le dossier de candidature de l'ancien patron du LOSC a été retenu pour reprendre le club en main, évitant ainsi aux Girondins d'être placés en redressement judiciaire.