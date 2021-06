PSG Mercato : Real, une proposition inégalable prête pour Mbappé

Publié par JEAN-LUC D le 29 juin 2021 à 15:01

La France est éliminée de l’Euro 2020. Kylian Mbappé va désormais se pencher sur son avenir avec le PSG. Annoncé régulièrement au Real Madrid, l’attaquant de 22 ans va trancher pour la suite de sa carrière.

Al-Khelaïfi prépare une offre légendaire pour Mbappé

« Je vais être clair : Kylian va rester à Paris, on ne va jamais le vendre et il ne partira jamais libre (...) Il a tout ce qu'il faut pour prolonger ici. Où peut-il aller ? Quels clubs, en termes d'ambition et de projet, peuvent aujourd'hui rivaliser avec le PSG ? » Dans une interview-fleuve accordée au quotidien L’Équipe début juin, Nasser Al-Khelaïfi s’est montré très ferme concernant l’avenir de Kylian Mbappé. Même s’il lui reste un an de contrat, l’international français est encore loin d’un départ du Paris Saint-Germain selon les propos de son président.

Pourtant, de l’autre côté en Espagne, la presse assure que Florentino Pérez va tout faire pour recruter Mbappé cet été. Mais d’après Jesus Gallego, le meilleur buteur de la saison en Ligue 1 n’évoluera pas sous les ordres de Carlo Ancelotti la saison prochaine. « Le Real Madrid ne va recruter personne cet été, il avait seulement l’espoir de recruter Mbappé et il a vu que c’était impossible », explique le journaliste sportif de la Cadena SER. Poursuivant, Jesus Gallego révèle que l’Émir du Qatar, qui ne tient pas à voir le joueur quitter le PSG cet été, a préparé une offre inégalable pour lui.

« Ce qui préoccupe le plus le club, c’est l’offre qu’ils vont faire à la famille Mbappé pour prolonger, qui sera inégalable pour les autres clubs et impossible à refuser. Personne ne sera capable de dire non à cette offre. La famille la plus riche du monde va tout faire pour qu’il reste », a-t-il précisé. D’ailleurs, la direction parisienne a d’ores et déjà entamé son opération séduction envers le protégé de Mauricio Pochettino en faisant signer à son petit frère Ethan son premier contrat.

Kylian Mbappé hors de portée du Real et de Liverpool ?

Outre le Real Madrid, Liverpool a été aussi annoncé sur les traces de Mbappé. Récemment, un média anglais a indiqué que les dirigeants des Reds songeraient à faire une proposition colossale au PSG et à Mbappé. Après l’épisode de la Super League, les propriétaires du club anglais veulent se faire pardonner par les supporters avec l’arrivée d’un joueur du type 5 mondial dont fait partie le champion du monde 2018. Cependant, le journaliste italien, Fabrizio Romano, a ouvertement démenti cette grosse rumeur auprès du média Benchwarmers.

« Liverpool n’a pas fait d’offre ou de tentative pour Kylian Mbappé. La star française négocie un nouveau contrat avec le PSG, mais un accord n’a pas encore été trouvé. Le président Al-Khelaïfi va insister, Real Madrid rêve de le recruter cet été (très difficile, compte tenu de la résistance du PSG) ou le prochain, mais le PSG n’a pas l’intention d’abandonner la prolongation de Mbappé », confie le spécialiste mercato. Sous le feu des critiques après son Euro raté, le coéquipier de Presnel Kimpembe devrait s’offrir quelques jours de vacances avant de venir parapher un nouveau bail avec son club.





-