Real Madrid Mercato : Florentino Pérez répond en personne à Ramos

Publié par JEAN-LUC D le 25 juin 2021 à 20:48

En conférence de presse d’adieu, Sergio Ramos a lancé une petite pique à la direction du Real Madrid qui l’a obligé, selon lui à partir. Plus d’une semaine après le départ de son ancien capitaine, le président du club madrilène, Florentino Pérez, a dit sa part de vérité dans ce divorce surprenant.

Sergio Ramos accuse Pérez pour son départ

Après seize ans de service au Real Madrid avec qui il a tout gagné, Sergio Ramos a quitté le Real Madrid. Au cours d'une cérémonie émouvante jeudi passé, le champion du monde 2010 a officiellement fait ses adieux aux Merengues. « Le moment est arrivé, l'un des plus difficiles de ma vie. Le moment est arrivé de quitter le Real », a-t-il déclaré en larmes.

Même s’il a promis revenir « tôt ou tard », l’ancien joueur du FC Séville a révélé : « ces derniers mois, le club m’a offert un an de contrat avec une baisse de salaire. L'argent n'a jamais été un problème pour moi. Moi c'était une question de durée. Ils m'offraient 1 an et moi j'en voulais deux. Dans nos dernières discussions, j'ai dit que j'étais finalement prêt à accepter cette offre, mais ils m'ont dit qu'il n'y avait plus d'offre, qu'elle avait expirée. Mais lors des négociations, ils ne m'ont jamais dit que leur offre avait une date d'expiration. » Ramos quitte donc la Maison-Blanche avec un pincement au cœur. Florentino Pérez a tenu à faire une mise au point sur cette affaire.

Florentino Pérez recadre Sergio Ramos

Profitant de son passage sur la radio Onda Cero, le patron du club madrilène est revenu sur les coulisses des longues négociations avec Sergio Ramos pour le convaincre de prolonger son contrat qui expire le 30 juin 2021. L’homme d’affaires espagnol a confirmé avoir proposé au joueur un nouveau bail d’une saison alors que celui-ci en réclamait deux. Fatiguée d’attendre la réponse du coéquipier de Karim Benzema, la direction du Real Madrid a finalement renoncé à le convaincre.

« Nous lui avons proposé un contrat, nous lui avons dit que cette offre avait une date d'expiration, et ça, il ne l'a pas reconnu. Il pensait autre chose, mais la vie continue. Le Real est sa maison et il peut revenir quand il veut. Il reviendra, c'est sa maison. Ça m'est arrivé avec d'autres joueurs. Je l'aime comme s'il était mon fils et je lui souhaite le meilleur », a expliqué Pérez.

Avec ses 22 trophées décrochés en 16 saisons, le natif de Camas est le deuxième joueur le plus titré de l'histoire du Real derrière le légendaire Paco Gento (23 titres). Libre désormais, il est annoncé avec insistance vers le Paris Saint-Germain.