PSG Mercato : Une tendance se confirme pour Pablo Sarabia

Publié par Ange A. le 30 juin 2021 à 09:00

L’avenir de Pablo Sarabia pourrait s’écrire loin du Paris Saint-Germain après l’Euro 2020 auquel il prend part avec l’Espagne. La presse ibérique croit savoir que l’ailier est tenté par un départ du PSG.

Un départ de Pablo Sarabia du PSG dans les tuyaux ?

Joker de luxe au Paris Saint-Germain, Pablo Longoria songerait déjà à un départ deux ans après sa signature. L’ailier de 29 ans sort d’une saison compliquée ponctuée par le seul sacre du PSG en Coupe de France. Au cours de cet exercice, l’attaquant n’a inscrit que 7 buts et délivré 4 caviars en 37 apparitions. Un rendement en baisse pour Sarabia qui avait planté 14 buts et distribué 8 passes décisives lors de sa première saison. Pas aidé par son statut de remplaçant, l’ancien sévillan pousserait pour un départ de Paris. Un départ est d’autant plus possible que La Gazzetta dello Sport révèle que l’international espagnol (8 sélections/3 buts) a été placé sur la liste des transferts.

La prochaine destination de Sarabia identifiée

Alors que le flou entoure son avenir avec le Paris Saint-Germain, Pablo Sarabia aurait déjà choisi sa prochaine destination. AS confirme encore que le polyvalent ailier privilégie un retour en Liga en cas de départ du PSG. Pour le journal madrilène, les cadors de Liga peuvent tenter leurs chances dans ce dossier. « La possibilité que Sarabia revienne en Liga continue de grandir. C’est une opportunité de marché pour les trois grands », assure la publication. Laquelle ajoute que l’avenir de l’Espagnol sera définitvement tranché une fois l’Euro 2020 terminé. Dans cette compétition, le joueur du PSG s’illustre d’ailleurs avec ses deux buts et deux passes décisives en quatre matchs. « Sarabia étudiera les offres à la fin de l’Euro car il se concentre maintenant sur l’équipe nationale, mais le retour en Liga lui convient très bien », souligne la source.





