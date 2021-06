PSG Mercato : Un international espagnol poussé vers la sortie

Publié par Ange A. le 28 juin 2021 à 08:00

En vue de récupérer quelques liquidités cet été, le Paris Saint-Germain souhaite se séparer de certains joueurs. Le PSG pourrait notamment céder un Espagnol actuellement à l’Euro avec la Roja.

Ça sent la fin pour un attaquant au PSG

S’il est encore calme jusqu’ici, le mercato estival du Paris Saint-Germain pourrait s’agiter dans les prochains jours. Après avoir bouclé les arrivées de Wijnaldum et Donnarumma gratuitement, le PSG entend recruter Achraf Hakimi. Disposé à céder son latéral marocain, l’Inter Milan réclame le prix fort, soit 80 millions d’euros, pour son défenseur. En vue de boucler cette arrivée, le club francilien compte sacrifier certains éléments pour renflouer ses caisses. Dans ce sens, La Gazzetta dello Sport assure que Pablo Sarabia a été placé sur la liste des transferts par Leonardo. Bien qu’encore sous contrat jusqu’en 2024, l’ailier de 29 ans n’ira pas au bout de son contrat à Paris. Surtout que la presse espagnole révélait déjà que le Madrilène nourrissait des envies de départ.

Un aller sans retour pour Sarabia ?

Actuellement à l’Euro avec l’Espagne, Pablo Sarabia pourrait ne plus revenir au Paris Saint-Germain une fois la compétition terminée. La source italienne indique notamment que Leonardo souhaite que son ailier brille pendant la compétition pour taper dans l’œil de potentiels prétendants. Il faut noter que le joueur du PSG s’illustre avec un but et deux passes décisives à l’Euro. De quoi rallonger la liste de ses courtisans. Mundo Deportivo, qui avait révélé les envies de départ de Sarabia, assurait déjà que l’ailier pourrait signer son retour en Liga cet été. Des intérêts de l’Atlético Madrid et de la Real Sociedad avaient été évoqués. Un retour au FC Séville n’était pas également exclu par le journal catalan. Recruté à 18 millions d’euros en 2019, le polyvalent ailier vaudrait désormais 25 millions selon Transfermarkt.