Tottenham Mercato : Un entraîneur et un défenseur en pole position !

Publié par Thomas le 30 juin 2021 à 11:15

Selon le media anglais Sky Sport, le directeur de Tottenham, Fabio Paratici, est arrivé à Londres cette nuit pour rencontrer Nuno Espirito Santo, ex-entraîneur de Wolverhampton. Le club londonien s’intéresse aussi fortement à Takehiro Tomiyasu, défenseur japonais de Bologne, sortant d’une saison remarquable en Serie A.

Tottenham Mercato : Nuno Santo bientôt officialisé

Après avoir été en pourparlers avec Everton, qui a signé Rafael Benitéz, et Crystal Palace, qui vient d'enregistrer la signature de Patrick Vieira, le portugais s’est finalement tourné vers Tottenham et l’annonce pourrait être officialisée dans les prochains jours. Nuno Santo avait quitté ses fonctions d’entraîneur chez les Wolves il y a quelques semaines, dans l’objectif d'entraîner un club plus prestigieux. Le coach de 47 ans sort d’une saison en demi-teinte avec son club, qui, malgré une équipe prometteuse termine à une triste 13e place en Premier League. Tottenham, qui avait évincé José Mourinho, parti à l’AS Roma ensuite, devrait donc voir un autre technicien portugais à sa tête.

Les Spurs entament les négociations pour Tomiyasu

Le jeune joueur de 22 ans, Takehiro Tomiyasu, est courtisé par plusieurs clubs dont Naples. Mais à en croire Sky Sport, ce serait bien Tottenham qui serait en pole position pour le recruter. Selon le journaliste Fabrizio Romano, très à l’affût des mouvements en Angleterre, celui qui s’est révélé cette saison en Italie à Bologne, intéresserait les Spurs et son président Fabio Paratici, qui aurait déjà entamé les négociations avec le japonais.

Le joueur, qui peut à la fois être aligné comme défenseur central ou latéral, semble être l’objectif premier du club anglais, toujours incertain quant à l’avenir de certains de ses défenseurs, notamment Serge Aurier qui ne devrait pas rester chez les Spurs la saison prochaine. La saison passée, Takehiro Tomiyasu a joué 31 rencontres en Serie A, avec plus ou moins le même nombre de matchs comme défenseur central et latéral. Ses deux seuls buts ont cependant été marqué quand il jouait latéral.





