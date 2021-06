PSG Mercato : Un transfert à 20M€ bientôt bouclé avec l’Atlético ?

Publié par JEAN-LUC D le 30 juin 2021 à 14:01

Déterminé à poursuivre son recrutement après trois nouveaux joueurs déjà verrouillés, le PSG va aussi devoir laisser partir certains membres de son effectif actuel. L’Atlético Madrid aurait ainsi déniché une belle affaire au Paris Saint-Germain.

Diego Simeone veut piocher au PSG cet été

Après avoir bouclé les renforts de Georginio Wijnaldum, Gianluigi Donnarumma et Achraf Hakimi, le PSG veut continuer à recruter cet été. Leonardo va d'abord devoir faire de la place au sein de l’effectif actuel de Mauricio Pochettino. Le directeur sportif du Paris Saint-Germain et son homologue de l’Atlético Madrid pourraient ainsi être impliqués prochainement dans une opération majeure. En effet, d’après les informations du quotidien madrilène AS, les Colchoneros sont intéressés par Pablo Sarabia.

Décisif avec l’Espagne durant l’Euro, le milieu de terrain offensif du PSG a tapé dans l’oeil de l’entraîneur de l’Atlético Madrid, Diego Simeone. Le coach argentin a donc demandé à sa direction de se positionner pour recruter l’international espagnol de 29 ans.

Pablo Sarabia prêt à retourner en Liga ?

En manque de temps de jeu, l’ancien joueur du FC Séville n’écarte pas forcément un retour en Liga, même s’il se sent bien à Paris. La possibilité que Pablo Sarabia revienne en Liga continue de grandir. C’est une opportunité de marché pour les trois grands, car c’est un footballeur qui ajouterait de la valeur à l’Atlético Madrid, au Real Madrid et au FC Barcelone. Sarabia fait partie des attaquants d’Europe qui atteignent le plus facilement la zone de but. Sa grande vertu est d’attaquer les espaces et d’apparaître dans des zones indétectables par le radar défensif adverse.

Mais un départ de Sarabia du PSG n’est pas si simple, les supporters étant satisfaits du footballeur formé à Madrid. Sarabia est aussi très à l’aise à Paris, mais la possibilité de revenir en Liga l’attire beaucoup. « Sarabia étudiera les offres à la fin de l’Euro, car il se concentre maintenant sur l’équipe nationale, mais le retour en Liga lui convient très bien », explique le journal espagnol. Arrivé à l’été 2019 en provenance du FC Séville pour 18 millions d’euros, Sarabia dispose d’un contrat qui court jusqu’en juin 2022. Évalué à 22 millions d’euros sur Transfermarkt, le natif de Madrid peut quitter le PSG en cas d’offre atteignant les 20 millions d’euros selon ses dirigeants. « Pour le moment, Paris demande une somme de 20 millions d’euros et des bonus. Ce transfert pourrait se faire sous la forme d’un prêt payant avec une option d’achat obligatoire », a récemment révélé le média spécialisé Parisfans.





