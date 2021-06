PSG Mercato : Après Wijnaldum, un autre gros coup en Angleterre ?

Publié par JEAN-LUC D le 30 juin 2021 à 20:31

Après avoir convaincu Georginio Wijnaldum de rejoindre gratuitement le PSG au terme de son contrat avec Liverpool, Leonardo veut encore piocher en Premier League. Le directeur sportif du club de la capitale serait intéressé par un nouveau joueur évoluant en Angleterre.

Le PSG veut encore se renforcer au milieu de terrain

Le Paris Saint-Germain a déjà officialisé l’arrivée de Georginio Wijnaldum, en fin de contrat avec Liverpool. À la recherche d’un arrière droit de haut niveau, le club parisien est parvenu à trouver un accord avec l’Inter Milan pour le transfert de l’international marocain Achraf Hakimi pour un montant de 70 millions d’euros, bonus compris. Le défenseur de 22 ans est désormais attendu à Paris pour passer sa visite médicale et signer son contrat de cinq ans, soit jusqu’en juin 2026.

Même son de cloche pour Gianluigi Donnarumma qui a déjà passé sa visite et qui n’attend plus que la fin de l’Euro pour avoir droit à son communiqué officiel faisant de lui un nouveau joueur du PSG. Mais si plusieurs observateurs saluent toutes ces nouvelles acquisitions, les dirigeants parisiens, eux, veulent continuer leurs emplettes. D’après le Corriere dello Sport, Leonardo veut encore attirer un autre milieu de terrain, un latéral gauche et un attaquant. Et cette quête pourrait une nouvelle fois le conduire en Premier League.

Granit Xhaka au PSG contre un chèque de 20M€

En effet, à en croire les renseignements relayés ce mercredi par le journal Il Romanista, le Paris Saint-Germain fait partie des grands clubs européens qui ont été impressionnés par les performances de Granit Xhaka durant l’Euro 2020. Sous contrat jusqu’en 2023 avec Arsenal, le capitaine de la sélection suisse pourrait donc faire l’objet d’une grosse bataille une fois cette compétition terminée. La Juventus de Turin et l’AS Roma étant également sur ses traces. D’ailleurs, Leonardo s’est déjà rapproché de l’entourage du milieu de terrain des Gunners pour se renseigner sur la situation de Xhaka.

Toujours selon la même source transalpine, le club londonien réclame une enveloppe de 20 millions d’euros pour se séparer de l’ancien joueur du FC Bale. Le quotidien romain ajoute également que pour le moment, c’est l’AS Roma qui tient la corde dans ce dossier, mais rien n’est encore joué pour le milieu défensif de 28 ans.





