FC Metz Mercato : Une signature en Ligue 2 pour les Grenats ?

Publié par Ange A. le 01 juillet 2021 à 07:00

Le FC Metz souhaite se renforcer sur le plan défensif pour le mercato estival. Le club mosellan prospecte du côté de la Ligue 2 BKT pour s’offrir sa recrue défensive.

Un défenseur de Ligue 2 en approche au FC Metz

Longtemps proche de décrocher une place européenne, le FC Metz a terminé à la 10e place du championnat. Pour la saison à venir, les Grenats souhaitent se renforcer sur le plan défensif. Raison pour laquelle la direction du club mosellan compte signer un nouveau défenseur. Lequel pourrait venir de la Ligue 2. D’après les indiscrétions de L’Équipe, Metz s’intéresse au profil de Sikou Niakaté. Un intérêt du club mosellan d’ailleurs confirmé par Fred Le Grand, le président de l’En Avant Guingamp. D’après le dirigeant guingampais, le défenseur de 21 ans souhaite évoluer en Ligue 1 la saison prochaine. « Il nous a fait part de son souhait d'évoluer en Ligue 1. Mais il est encore loin de Metz », a indiqué le président de Guingamp à Ouest France.

Un prêt à l’étude pour Niakaté

Le quotidien sportif croit savoir que le FC Metz souhaite enrôler Sikou Niakaté dans le cadre d’un prêt avec option d’achat. Le journal assure que les Grenats ont déjà essuyé deux revers dans ce dossier cet été. Une première offre à hauteur d’un million d’euros puis une seconde de 3 millions ont été rejetées comme le fait savoir la source. Désormais, le club mosellan espère que la formule du prêt avec option d’achat puisse prospérer. Passé par les jeunes du Paris Saint-Germain et formé à Valenciennes, Sikou Niakaté est encore lié à l’Avant jusqu’en 2023. La saison dernière, il a inscrit un but et délivré une passe décisive en 31 matchs, dont 29 titularisations.





