PSG Mercato : Après Hakimi, Pogba et Ronaldo bientôt à Paris ?

Publié par JEAN-LUC D le 01 juillet 2021 à 03:01

Cristiano Ronaldo et Paul Pogba sous le maillot rouge et bleu la saison prochaine : c’est l’énorme chantier sur lequel travaille en ce moment la direction du PSG. Annoncés sur le départ respectivement à la Juve et à Manchester United, les deux joueurs font l’objet d’intenses tractations dans les coulisses.

Ronaldo, Pogba, le PSG veut mettre le feu !

Nasser Al-Khelaïfi l’avait promis, le PSG le fait. Désireux d’améliorer son équipe pour la saison prochaine, le club de la capitale semble bien décidé à réaliser un mercato des plus actifs comme l’avait annoncé dans les colonnes du journal L’Équipe son président. « Ces deux dernières années, on n'a pas beaucoup investi, entre autres du fait de la crise sanitaire. Mais on a fait une finale et une demie. Ça montre qu'on est là. Maintenant, on doit encore s'améliorer sur certains postes. On les a ciblés, on sait ce qu'on veut faire. De gros recrutements ? On va en faire, on va en faire (sourire). La crise sanitaire a impacté tout le monde, nous compris. Mais ce mercato sera plus actif que les précédents. On sera présents, on a des ambitions pour cet été », déclarait le premier responsable du Paris Saint-Germain début juin.

Et quelques semaines seulement après l’ouverture du marché des transferts, les Rouges et Bleus ont déjà annoncé la couleur. En fin de contrat à Liverpool, Georginio Wijnaldum a rejoint les rangs du PSG pour un contrat de trois ans, soit jusqu’en 2024. Lui aussi libre à l’AC Milan, Gianluigi Donnarumma est venu renforcer le poste de gardien de but. En quête d’un arrière droit de calibre, le vice-champion de France a trouvé un accord avec l’Inter Milan pour l’international marocain Achraf Hakimi dans le cadre d’un transfert à 70 millions d’euros et un bail de cinq ans, jusqu’en 2026. Et ce n’est pas tout.

Grâce à son relationnel avec les agents de joueurs, notamment Mino Raiola et Jorge Mendes, respectivement représentant de Paul Pogba et Cristiano Ronaldo, le directeur sportif parisien veut frapper un gros coup avec les deux stars du foot mondial.

Pogba est prêt à rejoindre le PSG, Ronaldo aussi

Après Georginio Wijnaldum, Gianluigi Donnarumma, Achraf Hakimi et en attendant Sergio Ramos, le PSG pousse ses pions pour Cristiano Ronaldo et Paul Pogba. Si la chaîne portugaise TVI a parlé d’une probable prolongation à la Juventus Turin pour Ronaldo, Foot Mercato révèle de son côté que « le scénario d’un départ est en marche… parmi les destinations privilégiées du Portugais figure le Paris Saint-Germain. » D’ailleurs, « des discussions salariales ont été abordées avec l’agent du joueur. »

Concernant le milieu de terrain de Manchester United, le site sportif indique que « l’influent agent et le joueur sont ouverts à l’idée d’un transfert à Paris » et le vice-champion de Ligue 1 aimerait encore un peu plus renforcer son milieu de terrain cet été. Autant die que le PSG prépare une équipe galactique pour la saison prochaine.





