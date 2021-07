OM Mercato : 17 M€, Longoria sur un gros coup au RC Lens

Publié par Ange A. le 01 juillet 2021 à 08:30

La signature de Konrad de La Fuente à peine officialisée, Pablo Longoria reste au four et au moulin. Le président de l’Olympique de Marseille a avancé ses pions du côté du RC Lens. Le dirigeant marseillais souhaite enrôler un milieu des Sang et Or.

Pablo Longoria passe à l’offensive pour un milieu de Lens

Après quelques jours d’attente, l’Olympique de Marseille a confirmé la signature de Konrad de La Fuente. L’ailier américain arrivé en provenance du FC Barcelone s’est engagé pour 4 ans avec l’OM. Il s’agit déjà de la deuxième recrue estivale de Pablo Longoria après le milieu brésilien Gerson arrivé de Flamengo. Le président marseillais entend encore signer d’autres renforts cet été. Il avait en effet promis 11 recrues estivales à Jorge Sampaoli, l’entraîneur de Marseille. Après la signature de son nouvel attaquant, l’Espagnol souhaite frapper un coup du côté du RC Lens. Le président marseillais est intéressé par le profil de Seko Fofana. Il serait déjà passé à l’action pour l’international ivoirien (6 sélections/ 1 but).

Déjà une offre pour Seko Fofana

L’Équipe révèle en effet que le RC Lens a déjà reçu une offre de l’Olympique de Marseille pour Seko Fofana. Pablo Longoria proposerait 17 millions d’euros pour s’attacher les services du puissant milieu de terrain. Lequel a signé son retour en France l’été dernier. Recruté à 8 millions d’euros hors bonus par les Sang et Or, le joueur de 25 ans est d’ailleurs la recrue la plus chère de leur histoire. Son bail actuel à Lens court jusqu’en juin 2024. Après un début de saison marqué par des pépins physiques, il a pu disputer 32 matchs pour 2 buts et 4 passes décisives. Reste maintenant à savoir si Franck Haise, le coach du Racing, entend se séparer d’un élément essentiel de son dispositif.





-