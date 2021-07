ASSE Mercato : Les Verts sur un nouveau coup en Egypte ?

Publié par Ange A. le 01 juillet 2021 à 10:30

Après son échec dans le dossier Mostafa Mohamed en hiver, l’AS Saint-Étienne prospecte de nouveau en Egypte. L’ ASSE courtise cette fois un milieu de terrain d'Al-Ahly.

Un milieu d’Al-Ahly visé par l’ ASSE

Au vu de ses difficultés financières, l’AS Saint-Étienne ne peut pas boucler de grosse signature. Raison pour laquelle la direction de l’ ASSE s’intéresse à des profils particuliers, notamment des joueurs en fin de contrat ou dont la valeur marchande n’est pas importante. Cet été, Claude Puel s’est fixé deux priorités pour le mercato. Le coach stéphanois attend notamment du renfort en défense et un attaquant. Mais le technicien castrais n’exclut pas une signature au milieu de terrain. Il pourrait d’ailleurs accueillir un milieu malien dans les semaines à venir. Ancien joueur d’Al-Ahly, Ahmed Abou Moslem a révélé un intérêt de Saint-Étienne pour Aliou Dieng dans l’émission Bulldozer Stadium.

Grosse menace pour Sainté dans le dossier Dieng

Âgé de 23 ans, Aliou Dieng évolue actuellement à Al-Ahly, vainqueur de la Ligue des champions africaine en 2020. L’international malien aux 12 sélections (1 but) est encore sous contrat jusqu’en 2026 avec la formation cairote. La saison dernière, il a disputé 36 matchs pour un but et quatre passes décisives. Suffisant pour taper dans l’œil de l’ ASSE. Le prix du milieu est estimé à 2 millions d’euros, un montant à la portée des Verts. Le club ligérien devra toutefois se méfier de la concurrence du Lille OSC, récent champion de France. Avec cette menace, la valeur marchande de Dieng pourrait grimper sur le marché des transferts. Ce qui ne fera pas les affaires de Saint-Étienne.





