LOSC : OGC Nice, l’émouvant adieu de Galtier à Lille OSC

01 juillet 2021

C’est fini, Christophe Galtier a quitté le LOSC après le titre de champion de France et a rejoint l’OGC Nice pour les trois prochaines saisons. Parti dans son nouveau club, l’entraîneur de 54 ans a laissé un message plein d’émotions aux Lillois.

LOSC : Galtier remercie tout Lille OSC

Christophe Galtier a été sacré champion de Ligue 1 avec le LOSC à l’issue de la saison 2020-2021. Mais au bout de trois ans et demi passés chez les Dogues, il a décidé de quitter le club du Nord pour vivre une nouvelle aventure sur la Côte d’Azur. Il a ainsi abandonné la qualification pour la Ligue des Champions pour signer avec un club qui ne dispute pas de coupe d’Europe. Un choix personnel guidé par l’envie de toujours relever de nouveaux défis en partant du bas. Dans un communiqué, Christophe Galtier a fait ses adieux au Lille OSC. « Le staff, si présent au quotidien, les efficaces salaries du club et ses admirables supporters qui ont su nous encourager et nous pousser tout a long de la saison. Vous tous qui êtes le LOSC, je ne vous oublierai jamais et vous dis tout simplement merci », a-t-il écrit.

« Ce titre n’est pas seulement celui des joueurs et du coach, mais aussi le vôtre »

Le coach natif de Marseille est parti du Lille auréolé du titre de vainqueur du championnat dernier. Il a ainsi offert le titre aux Lillois, 10 ans après leur dernier sacre en L1. « Je n’ai toujours pas complètement réalisé qu’il y a 6 semaines, nous devenions Champions de France. Je dis nous, car ce titre n’est pas celui seulement de ces merveilleux joueurs et de l’entraîneur, mais aussi le vôtre, vous qui nous avez tant aidés dans des conditions difficiles », a souligné Christophe Galtier. Le nouvel entraîneur du Gym a dirigé son premier entraînement, mardi.





