OM Mercato : Officiel, départ de Pelé, Germain, Khaoui et Nagatomo

Publié par Gary SLM le 01 juillet 2021 à 11:30

L’aventure de Yohann Pelé prend fin à l’ OM. Le club phocéen lui a souhaité bonne chance ainsi qu’à Valère Germain, Saif-Eddine Khaoui et Yuto Nagatomo.

OM Mercato : Quatre joueurs libres

Yohann Pelé avait signé à l’Olympique de Marseille en 2015. Prévu pour jouer le rôle de doublure au sein de l’équipe olympienne, il n’aura jamais pris le dessus sur Steve Mandanda, le gardien numéro 1 qu’il est venu seconder. Le portier aujourd’hui âgé de 38 ans avait pourtant été très bon en l’absence de Mandanda. Ce dernier avait quitté l’ OM la saison 2016-2017. Cette saison aura été l’unique véritable de Pelé dans les cages de l’équipe phocéenne.

Il avait disputé 38 matchs de Ligue 1 avant que ne rapplique son bureau de toujours. Aussitôt Mandanda retourné au club que l’ancien portier du FC Sochaux et du Mans retrouve le banc des remplaçants. Néanmoins, Yohann Pelé n’a jamais nourri de polémique sur son statut, un professionnalisme récompensé par ses dirigeants qui lui ont fait signer une prolongation d’une année supplémentaire la saison passée. Celle qui vient de s’achever aura été la dernière du gardien de but natif de Brou-sur-Chantereine. Aucune information sur les ambitions du portier n'a été pour le moment dévoilée. Va-t-il profiter de ce mercato estival pour trouver un nouveau club afin de poursuivre sa carrière ? L'avenir nous le dira.

C'est la fin pour Valère Germain, Khaoui et Nagatomo au club phocéen

Comme Yohann Pelé, plusieurs autres joueurs quittent l’Olympique de Marseille cet été. Saif-Eddine Khaoui et Yuto Nagatomo ne sont pas conservés par le club dirigé par Pablo Longoria. Valère Germain s’était engagé à Marseille après des passages à l’AS Monaco puis à l’OGC Nice, mais n’est jamais parvenu à s’imposer dans le club phocéen malgré les 159 sélections à son actif.

Saif-Eddine Khaoui est l’autre sortant de l’effectif de l’Olympique de Marseille. Malgré des prêts à l’ES Troyes AC et au SM Caen, il n’a jamais séduit les différents coachs marseillais, pas plus que Jorge Sampaoli. Son nom figure sur la liste des quatre joueurs à qui l’équipe olympienne vient de dire « merci » et « bonne chance pour la suite ». Yuto Nagatomo n’a pu transformer l’essai lui non plus. Le Japonais arrivé de Galatasaray SK quitte l’ OM après 29 matchs disputés toutes compétitions confondues.





