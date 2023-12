Un entraineur français, dont ne nom est quasi inconnu en France, propose ses services pour faire monter l’ASSE en Ligue 1.

Mercato : Christophe Gamel se croit capable d'aider Saint-Etienne

L’ASSE a un nouvel entraineur depuis le 12 décembre et il se nomme Olivier Dall’Oglio (59 ans). Il a succédé à Laurent Batlles (48 ans), limogé après 17 journées de championnat. Son contrat va jusqu’n juin 2024, soit à la fin de saison actuelle. Il a même la possibilité de prolonger s’il ramène l’AS Saint-Etienne en Ligue 1. Mais cela n’a pas empêché Christophe Gamel de dévoiler son intérêt pour le club ligérien. Dans des propos rapportés par Foot-National, il assure qu’il a les capacités pour entraineur les Verts, dont l’objectif unique est la montée en Ligue 1.

« J’aurais bien aimé avoir ma chance dans des clubs historiques du paysage du football français […] », a-t-il confié, avant de se montrer plus précis : « Bordeaux et Saint-Etienne prennent souvent des anciens joueurs, […], mais je sais que je peux les aider ».

Qui est Christophe Gamel ?

Christophe Gamel est inconnu dans le football professionnel dans l’Hexagone et peu connu parmi les techniciens français. Il a été un joueur semi-professionnel et n’a pas évolué au haut niveau, selon Wikipédia. Cependant, il s’est vite lancé dans la carrière d’entraineur. Il a commencé par des équipes de jeunes, au CS Meaux, puis à Fréjus Saint-Raphaël, avant de s’exiler en Hongrie, puis au Qatar où il a dirigé la sélection U17 puis U19 (en 2009-2010), et ensuite le club Al-Rayyan (2010-2012).

Revenu en France, le natif de Meaux (Seine-et-Marne) avait été adjoint dans l’encadrement de l’équipe féminine du PSG entre 2012 et 2016, avant de repartir à l’étranger. Ancien sélectionneur des Iles Fidji (2016-2019), Christophe Gamel est l’actuel entraineur adjoint du Macathur FC, club de D1 australienne où Valère Germain évolue cette saison. Le coach qui s’intéresse à l’ASSE a débarqué en Australie en juillet 2023, après un bref passage en Malaisie (Sri Pahang) et au Vietnam.