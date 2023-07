Ce matin, on apprenait le départ libre du Clermont Foot de Saif-Eddine Khaoui. Le club auvergnat a déjà retrouvé un autre joueur.

Mercato Clermont Foot : Andy Pelmard au CF63

Depuis quelques jours, de nombreuses rumeurs envoyaient Andy Pelmard, un défenseur de 23 ans qui évolue au FC Bâle, vers le Clermont Foot. Aujourd'hui, Sébastien Denis de Foot Mercato affirme que le joueur français passe actuellement sa visite médicale avec le club clermontois. L'indémnité de transfert s'éleverait à environ 3 millions d'euros d'après le journaliste. C'est donc une très bonne affaire pour le club auvergnat qui recrute un des cadres du demi-finaliste de la dernière Europa Conference League.

En effet, Pelmard était l'une des pièces majeures de l'effectif bâlois. Il a joué 58 matchs toutes compétitions confondues la saison dernière et a été titularisé à 50 reprises lors de ces 58 rencontres. Un chiffre qui montre donc sa "résistance" aux blessures et qui témoigne de son niveau de jeu élevé. Arrivé en 2021 au FC Bâle, Pelmard aura disputé en tout 105 rencontres avec le club suisse, et n'aura raté que 3 matchs tout au long de ces 2 saisons.

Clermont enchaîne sur ce mercato

Andy Pelmard devrait donc être la 5ème recrue du club clermontois après les arrivées de Bilal Boutobba, Habib Keita, Théo Borne et Maximiliano Caufriez. Après avoir terminé 8ème de Ligue 1 la saison dernière, le Clermont Foot cherche à viser plus haut, et le recrutement doit donc être à la hauteur des ambitions du board clermontois. Les hommes de Pascal Gastien joueront 4 matchs de préparation avant d'affronter Monaco pour leur premier match officiel de la saison.