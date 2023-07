Libre de tout contrat depuis quelques semaines, Saif-Eddine Khaoui a pris une décision concernant son avenir. Son choix va faire des déçus en Auvergne.

Mercato Clermont : Saif-Eddine Khaoui quitte le club

Si à l'heure actuelle, l'Arabie saoudite s'arrache les meilleurs joueurs d'Europe, un autre championnat du Golfe attire certains footballeurs désireux de remplir leur portefeuille. C'est le cas de Saif-Eddine Khaoui qui rejoint les Émirats arabes unis et plus exactement le club de Khorfakkan. Le Tunisien libre de tout contrat depuis quelques semaines a choisi ne pas prolonger l'aventure avec le club de Clermont. L'ancien marseillais a d'abord refusé une prolongation pour juger les prétendants qui s'offraient à lui.

Ainsi, il quitte l'Europe pour s'engager à l'étranger. La durée de son contrat n'a pas été divulguée par le club émirat. Il est assez étonnant de voir le joueur quitter le Vieux Continent, auteur d'une bonne saison avec 7 buts et 3 passes décisives en 33 matchs de Ligue 1. L'ancien troyen faisait partie des grands acteurs de la bonne réussite clermontoise.

En réussite à Clermont

Acheté par l'OM en 2016, il a vécu une saison dantesque avec les Rouge et Bleu. Le milieu offensif a progressé après des prêts plus ou moins réussis à Troyes et à Caen. Malgré un jeu offensif, il montre des qualités défensives pour rassurer ses défenseurs et son placement sur le terrain, faisant le bonheur de ses coéquipiers tout au long du championnat.

Le joueur dispose d'une bonne carrière internationale, il comptabilise 28 sélections avec la Tunisie et participe même à la Coupe du Monde 2018 et à la CAN 2021. Cependant, il ne sera pas sélectionné par Jalel Kadri et ne cachera pas sa déception sur ses réseaux sociaux. "Extrêmement déçu de ne pas de pas participé à cette belle compétition qu’est la Coupe du monde. C’est avec une immense fierté et ferveur que j’aurais aimé représenter mon pays." Une grosse perte pour les supporters de Clermont qui pourront tout de même se réjouir du recrutement de Habib Keita.