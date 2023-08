Auteur de très belles performances en deuxième division suisse, Josias Lukembila intéresse le Clermont Foot, mais également les Girondins de Bordeaux.

Mercato Clermont Foot : Josias Lukembila affole le marché des transferts

Avec 9 et 7 passes décisives en 38 rencontres la saison passée, en deuxième division suisse, Josias Lukembila a attiré la lumière sur lui, et a réussi à susciter l'intérêt de plusieurs clubs. En France, le Clermont Foot s'est rapidement intéressé à l'ailier gauche du FC Will 1900, puisque Pascal Gastien veut continuer de développer le club auvergnat, en le stabilisant dans l'élite du football français. Et cela passe nécessairement par des renforts, notamment en attaque.

Cet été, le CF63 a connu quelques départs en attaque, notamment ceux de Saîf-Eddine Khaoui et de Charly Keita, tous les deux en fin de contrat au sein du club auvergnat. Josias Lukembila semble donc être un profil adapté aux besoins du club, puisque l'attaquant de Challenge League peut également évoluer en tant que second attaquant. Problème, le Clermont Foot n'est pas seul sur le dossier, car les Girondins de Bordeaux et le FC Bâle s'intéressent également au joueur suisse.

Le Clermont Foot a fait une offre pour Josias Lukembila

Pour le moment, le CF63 semble avoir une courte longueur d'avance sur ses concurrents. En effet, les Auvergnats ont déjà formulé une offre, comme le rapporte Foot Mercato, mais n'auraient pas encore reçu de réponse de la part du club suisse, qui attend sûrement que d'autres écuries déclarent leur intérêt afin de faire monter les enchères pour Josias Lukembila.

Le Clermont Foot va donc devoir faire attention dans ce dossier, puisque le FC Bâle et les Girondins de Bordeaux pourraient venir contrarier les plans du club pour Josias Lukembila. Les Bordelais, qui visent la montée en Ligue 1 cette saison, veulent saisir l'opportunité pour remplacer Dilane Bakwa, qui s'est engagé il y a quelques semaines avec le RC Strasbourg.