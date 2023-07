Alors qu'Elye Wahi et Stephy Mavididi sont en instance de départ, le Montpellier HSC aurait déjà mis la main sur un renfort offensif.

Mercato Montpellier HSC : Akor Adams pisté

Le secteur offensif est un véritable chantier au Montpellier HSC. Pour le moment, un seul départ est à noter de ce côté avec Valère Germain. Cependant, d'autres pourraient le suivre dans les prochains jours. C'est le cas de Stephy Mavididi et d'Elye Wahi, meilleur buteur du club la saison passée avec 19 réalisations. Le premier se dirige lentement mais sûrement vers Leicester City, tandis que le second est très courtisé par Chelsea.

Afin d'anticiper les opérations, le MHSC aurait déjà ciblé un premier élément. Selon L'Équipe, il s'agit d'Akor Adams (23 ans) qui joue au Lillestrom SK, en première division norvégienne. L'attaquant nigérian a déjà repris le championnat et compte 15 buts et 2 passes décisives à son actif. Le tout, en 15 petits matchs. Son rendement offensif est donc très intéressant et en ferait un bon renfort pour le club de la Paillade.

Un transfert à 5 millions d'euros en passe d'être bouclé

Les négociations se passeraient bien entre le Lillestrom SK et le Montpellier HSC. Toujours selon L'Équipe, les deux parties se seraient mises d'accord pour un transfert à 5 millions d'euros. Akor Adams est sous contrat jusqu'en juin 2024 mais ne serait pas contre l'idée de découvrir la Ligue 1. Après les arrivées officielles de Falaye Sacko, Becir Omeragic, Musa Al-Taamari et Belmin Dizdarevic, il pourrait être officialisé comme la cinquième recrue estivale du MHSC.

Montpellier est très actif puisqu'un autre joueur pourrait accompagner Akor Adams. Il s'agit de Meschack Elia, qui joue également comme attaquant. De nationalité congolaise, il serait également ciblé par le FC Nantes. Toutefois, le club des Bords de l'Erdre a tendance à se laisser doubler ces derniers temps. L'espoir est permis pour s'offrir un second renfort offensif. Celui-ci serait le bienvenue puisque pour rappel, deux départs majeurs sont à prévoir à Montpellier (Mavididi et Wahi).