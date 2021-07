ASSE Mercato : Romain Hamouma vers l'OGC Nice de Galtier ?

Publié par ALEXIS le 01 juillet 2021 à 18:01

À la suite de la rumeur Denis Bouanga à l’OGC Nice, un autre joueur de l’ ASSE, Romain Hamouma, est annoncé aux côtés de Christophe Galtier chez les Niçois.

ASSE : Libre, Hamouma annoncé dans les plans de Galtier

Depuis l’officialisation de la nomination de Christophe Galtier à l’OGC Nice, la rumeur sur l’arrivée de joueurs de l’ASSE sur la Côte d'Azur enfle. En début de semaine, c’est le nom de Denis Bouanga qui a été associé au nouvel entraîneur du Gym. Maintenant, c’est au tour de Romain Hamouma d’être posé sur les tablettes de l’ancien coach de l’AS Saint-Étienne (2009-2017). D’après Nice-Matin, l’attaquant en fin de contrat chez les Verts est dans les plans de Christophe Galtier.

Ce dernier envisage en effet d'associer ses jeunes Aiglons à quelques joueurs d’expérience, par exemple l’ex-n°21 de l’ ASSE, afin de les encadrer et les aiguiller au haut niveau. C’est d’ailleurs cette idée qui justifie l’intérêt des Niçois pour Loïc Rémy (34 ans) ou encore Romain Hamouma (34 ans). Si le dernier est libre de tout engagement, ce n’est pas le cas du premier, sous contrat à Caykur Rizespor (Turquie), jusqu’à fin juin 2022.

Meilleur buteur de l'AS Saint-Étienne

Christophe Galtier a eu Romain Hamouma sous ses ordres à l’ ASSE entre juillet 2012 et mai 2017, soit cinq saisons consécutives. Et le polyvalent joueur (avant-centre ou ailier droit ou gauche) avait la confiance du technicien de 54 ans. Notons que le natif de Montbéliard est l'actuel meilleur buteur de toute l'histoire du club ligérien, parmi les joueurs encore en activité. Son bilan sous le maillot des Verts est de 60 buts et 47 passes décisives en 298 matchs disputés, toutes compétitions confondues, pendant 9 saisons consécutives (2012-2021). Son contrat a expiré il y a quelques heures (depuis le mercredi 30 juin minuit), alors que l' ASSE a tenté de prolonger son bail.





