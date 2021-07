PSG Mercato : Le successeur de Leonardo déjà identifié à Doha

Publié par JEAN-LUC D le 01 juillet 2021 à 15:31

Le 14 juin 2019, le PSG a annoncé le retour de Leonardo au poste de directeur sportif, six ans après l'avoir quitté. Mais le dirigeant brésilien serait d’ores et déjà en danger dans la capitale.

PSG Mercato : Leonardo s'est posé des questions sur son avenir

« Leo a fait un travail fantastique depuis deux ans, malgré un contexte qui a rendu les choses très difficiles lors des derniers mercatos. Il a apporté quelque chose qui nous manquait. Quoi, justement ? De la discipline, notamment pour l'équipe. Il a une position privilégiée au quotidien auprès du staff et de l'effectif, des choses que personne ne voit, ni vous, ni moi, ni les supporters. N'oublions pas que lui aussi a joué ici (1996-1997), il aime le club et il a initié le projet avec nous. J'ai beaucoup de chance d'avoir un directeur sportif comme lui. »

Si Nasser Al-Khelaïfi s’est montré assez élogieux à son encontre dans une interview avec L’Équipe début juin, Leonardo est désormais sur des braises ardentes au PSG selon le journal sportif. En échec sur la prolongation de Kylian Mbappé et critiqué pour sa politique de vente, l’ancien milieu de terrain brésilien s’est même posé des questions sur son avenir au sein de l’organigramme du Paris Saint-Germain. Surtout après avoir appris qu’à Doha, l’Émir commence à avoir des doutes à son sujet.

Luis Campos bientôt à la place de Leonardo ?

Comme l’a promis son président Nasser Al-Khelaïfi, Leonardo réalise un début de mercato très actif cet été. Après avoir convaincu et signé Georginio Wijnaldum, en fin de contrat avec Liverpool, le dirigeant brésilien a également bouclé les arrivées du gardien numéro 1 de la Squadra Azzura, Gianluigi Donnarumma, libre au terme de son engagement avec l’AC Milan, et du latéral droit de l’Inter Milan, Achraf Hakimi, dont le transfert a été conclu pour 70 millions d'euros, bonus compris.

Des renforts qui plaident en faveur de Leonardo et qui font qu’il est pour le moment maintenu à son poste. Cependant, L’Équipe assure que d’autres dirigeants ont d’ores et déjà postulé pour le poste de Leonardo, dont Luis Campos, l’ancien conseiller de Gérard Lopez à Lille, que l’Émir du Qatar apprécie énormément. D’autant plus que son arrivée serait un atout de taille pour garder et prolonger Kylian Mbappé.





-