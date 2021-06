Euro 2020 : L' Équipe de France favorite ? réponse de Luis Campos

Publié par ALEXIS le 16 juin 2021 à 06:00

Luis Campos a délivré son pronostic sur l’Euro 2020 avant le coup d’envoi des matchs du groupe F entre le Portugal et la Hongrie, puis de l’ Équipe de France contre l’Allemagne. Il a désigné les quatre favoris de la compétition européenne.

Euro 2020 : Luis Campos voit l' Équipe de France gagner

L’Équipe de France évolue dans un groupe très relevé qualifié de poule de la mort, aux côtés du Portugal et de l’Allemagne. Et en ouverture du groupe F, les Portugais ont étrillé les Hongrois (3-0) au stade Stade Puskás grâce à un doublé de Cristiano Ronaldo. Bien avant de réussir son entrée dans cet Euro 2020 décalé, le Portugal avait été placé par Luis Campos parmi les favoris de la compétition.

« À mon sens, il y a 8 équipes qui peuvent gagner l’Euro », a-t-il estimé sur RMC Sport, tout en ajoutant : « mais on peut réduire cela à seulement quatre favoris et le Portugal en fait partie ». La France et le Portugal, mais aussi la Belgique et l’Angleterre, selon les paris des bookmakers.

Le technicien justifie le statut du Portugal

L’ancien directeur technique de l’AS Monaco et ex-patron du recrutement du LOSC a pris soin de justifier son pronostic concernant la sélection de son pays natal. « Le Portugal est champion d’Europe en titre (2016), il a gagné la Ligue des Nations (2019), les joueurs sont habitués à jouer ensemble… », a souligné le technicien portugais de 56 ans. L'ancien dirigeant lillois indique clairement que son pronostic n’est pas complaisant. Il rappelle à toutes fins utiles que « le sélectionneur (Fernando Santos) n’a pas changé et que « son bilan parle pour lui ».

De plus, « il a à sa disposition un superbe banc de touche, malgré la perte de Joao Cancelo ». « Cette équipe me semble parfaitement équilibrée entre l’expérience des plus vieux et la fougue des plus jeunes », a argumenté Luis Campos en conclusion. L'Équipe de France est quant à elle championne du monde 2018.

Les joueurs qui ont fait briller les Bleus face aux Allemands

Pour le moment, le pronostic de Luis Campos est juste puisque la France a battu l'Allemagne (1-0) pour son entrée dans la compétition. Les Bleus auraient pu l'emporter 4 buts à zéro si le ballon d'Adrien Rabiot n'avait pas trouvé la barre et que Kylian Mbappé ne s'était trouvé par deux fois en position de hors-jeu. Sur cette rencontre, l'Équipe de France s'est imposée presque avec autorité puisqu'elle a dominé le match grâce à un grand Paul Pogba, crédité d'un 8/10, la plus grande note de ce match. Raphaël Varane (7,5/10) a lui aussi fait un gros match.

N'Golo Kanté, Adrien Rabiot, Presnel Kimpembé et Lucas Hernández sont les autres joueurs qui ont fait briller la France pour son premier match dans la compétition. Le prochain rendez-vous de l'Equipe de France sera face à à la Hongrie le samedi 19 juin prochain.