ASSE : Saison 2021-2022, Sainté dévoile ses nouveaux maillots

Dans un communiqué officiel, l’ ASSE a dévoilé ses nouveaux maillots pour la saison 2021-2022. Il s’agit des tenues frappées du sceau de son traditionnel équipementier Coq Sportif, pour les matchs à domiciles et à l’extérieur, mais aussi le 3e maillot (Third).

Des maillots « inspirés de l’histoire de l' ASSE et vers l’avenir »

Les maillots domicile, extérieur et Third de l’ ASSE ont été dévoilés ce jeudi 1er juillet 2021. Le club ligérien a donné des détails sur la thématique, le design et autres caractéristiques des nouveaux maillots. Selon le communiqué de l’AS Saint-Étienne, « le nouveau maillot est inspiré de l’histoire iconique du club, mais résolument tourné vers l’avenir ». La tenue des matchs au Stade Geoffroy-Guichard, pour la saison à venir, « est inspirée des Verts des années 80 ». Cela, parce que « l’équipementier a choisi de rehausser la tunique avec des lignes blanches sur fond vert ainsi que des lignes vertes sur fond blanc en référence au maillot KB Jardin porté par l’ ASSE de 1981 à 1984 ».

Clin d'oeil au Chaudron et à la jeunesse

Pour la description, il faut retenir « qu’à l’intérieur du maillot domicile, figure la mention "Pour l’Amour du Chaudron : joyeux 90 ans" afin de rendre hommage à l'enceinte mythique qui a toujours accueilli l'AS Saint-Étienne et ses exploits depuis sa création et qui fêtera son 90e anniversaire le 13 septembre prochain ». Le nouveau design du maillot extérieur « porte aussi le message de la tendance et de la jeunesse ». Les deux partenaires, le Coq Sportif et Sainté « veulent dédier cette histoire aux jeunes du club, pour les encourager à leur tour à entrer dans la riche Histoire des Verts ».

Honorer la ville de Saint-Étienne

Quant au troisième maillot, il est teint en noir pour mettre « à l’honneur la ville de Saint-Étienne et son bassin minier. Cet emblème social a fondé un esprit, celui du travail et du labeur. Le blason de la ville, celui du club et le logo de la marque se parent tous les trois d’or pour une même expression graphique », a expliqué la direction stéphanoise. En tout cas, l’ ASSE voit plus que jamais « l’Avenir en Vert » avec son partenaire le Coq Sportif.





