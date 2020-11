ASSE : Inimaginable, l'OL se pare d'un mailllot... vert !

Publié le 27 novembre 2020 à 17:00

Quelques semaines après le derby OL - ASSE, qui a vu les Lyonnais s'imposer (2-1) face aux Stéphanois, les Verts n'ont toujours pas réussi à relever la tête. Leur performance au Groupama Stadium était encourageante, mais elle a été balayée par le lourd revers subi sur la pelouse du Stade Brestois (1-4). Le derby a été difficile à digérer pour les supporters des Verts, qui ont vu rouge ce vendredi.

ASSE - OL, duel sans fin

Le 8 novembre dernier, juste avant la trêve, l'ASSE espérait profiter du derby contre l'OL pour sortir la tête de l'eau après cinq défaites consécutives. Trois semaines plus tard, les Stéphanois en sont à sept revers de rang et ont glissé à la 16e place de Ligue 1, à seulement deux longueurs du barragiste, le FC Lorient. Ce 121e derby a laissé un goût amer à l'AS Saint-Etienne et à ses supporters. Les joueurs de Claude Puel ont réalisé l'une de leur meilleure performance depuis leurs trois victoires du début de championnat et auraient dû être récompensés par le point du match nul. Malheureusement pour eux, Denis Bouanga a manqué son penalty dans les arrêts de jeu, voyant son tir fuir le cadre. Léo Dubois et les Lyonnais n'ont pas manqué cette occasion pour chambrer leurs rivaux. Ce vendredi, on apprenait un nouveau sacrilège de l'OL envers l'ASSE...

Un maillot vers pour l'OL !

Et si l'impensable s'était produit ? Et si l'OL avait décidé d'arborer une nouvelle tunique verte en Ligue 1 ? Est-ce un hommage à la tenue vaguement verdâtre portée par l'OL en 1974-1975 ? Comment le grand rival peut-il s'accaparer la couleur de l'ASSE ? Comment peut-il oser la porter ? Pourtant, un communiqué a bel et bien fait état de la sortie d'un maillot vert à l'Olympique Lyonnais. Un maillot... écologique ! C'est en réalité un maillot d'entraînement "en matière 100% recyclée", une collaboration entre "l'OL, Veolia et Coureur du Dimanche, une start-up lyonnaise", écrit L'Equipe. "Il est fabriqué entièrement en Rhône-Alpes, en circuit court", à partir du recyclage de "12 bouteilles en plastique". Et que les supporters de l'ASSE se rassurent, ce maillot est... bleu.













Par Matthieu