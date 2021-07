PSG Mercato : Un cador de Liga se positionne sur Pablo Sarabia

Publié par Thomas le 02 juillet 2021 à 12:31

Selon la presse ibérique, l’attaquant espagnol, Pablo Sarabia, pourrait faire son retour en Liga la saison prochaine. Lui qui était parti de Séville il y a deux ans pour rejoindre la capitale, entrerait dans les plans de Diego Simeone à l’Atlético Madrid. Le joueur, qui réalise un très bon début d'Euro 2020, voit sa cote augmenter sur le marché des transferts, et pourrait quitter le Paris Saint-Germain la saison prochaine, pour retrouver un temps de jeu à la hauteur de ses ambitions.

PSG Mercato : Sarabia intéresse l’Atlético Madrid

Désireux de renforcer son attaque, l’Atlético Madrid est à la recherche d’un numéro 9 et d’un ailier. Pour cette dernière position, le nouveau champion d'Espagne jetterait son dévolu sur Pablo Sarabia, qui ne fait plus partie des plans du PSG, où il est souvent remplaçant. Malgré cela, sa cote en Espagne reste toujours élevée, d’autant que le joueur réalise un très bon Euro. Lorsqu’il quitte Séville en 2019, le joueur fait figure de révélation en Liga (avec 12 buts et 13 passes décisives). Son prix avoisinerait les 25 millions d’euros et permettrait à Paris de se délester de joueurs dans un mercato très dynamique.

L’espagnol réalise un début d’Euro remarquable

Le nom de Pablo Sarabia a été l’un des plus critiqué au moment de l’annonce de la liste de Luis Henrique à la presse espagnole. Quatre matchs plus tard, il semble désormais indéboulonnable dans une Roja surprenante, qui, après un début décevant a marqué 10 buts en deux rencontres et s’est qualifiée pour les quarts de finale en battant les croates, vice-champions du monde. Pablo Sarabia, qui a été titularisé lors des quatre matchs qu’a eu à jouer l’Espagne, s’est montré très généreux dans son jeu, en réalisant une passe décisive et en scorant à deux reprises. Ses belles performances rappellent son passage remarqué au FC Séville où Sarabia faisait figure de leader technique du club andalou.