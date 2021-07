Barça Mercato : Laporta fait une nouvelle annonce pour Messi

Publié par Timothée Jean le 02 juillet 2021 à 15:51

N’étant pas parvenu à trouver un accord avec la direction du Barça pour la prolongation de son bail, Lionel Messi est désormais libre de s’engager avec le club de son choix. Cette situation contractuelle a fait naître diverses spéculations sur son avenir, au point de susciter la réaction du président catalan, Joan Laporta.

Barça Mercato : Joan Laporta rassure pour Lionel Messi

L’avenir de Lionel Messi est au centre de toutes les conversations du côté de la Catalogne. Le meilleur buteur de l’histoire du FC Barcelone arrive à un tournant majeur de sa carrière et devra faire un choix. L’attaquant argentin n’est pas parvenu à trouver un accord avec sa direction pour le renouvellement de son contrat, il est désormais un joueur libre depuis le 1er juillet dernier. Cette situation contractuelle de Lionel Messi est préoccupante pour les supporters catalans, d’autant plus que la Pulga pourrait s’engager avec le club de son choix dès cet été. Et ce ne sont pas les prétendants qui manquent pour l’accueillir gratuitement lors de ce mercato estival. Mais le président du Barça a tenu à rassurer les fans.

Les négociations "progressent" pour Lionel Messi

Joan Laporta a en effet indiqué que la prolongation de bail de Lionel Messi était en très bonne voie. Le patron du Barça a assuré que les négociations entamées pour la prolongation de son bail du sextuple Ballon d'Or avancent dans le bon sens. « La prolongation de Léo ? Ça progresse. Il veut rester et nous voulons qu’il reste. Nous sommes sur le chemin pour trouver la bonne formule », a assuré le dirigeant catalan dans des propos rapportés par Cuatro.

Officiellement, Lionel Messi n’est plus lié contractuellement avec FC Barcelone. Mais Joan Laporta est convaincu que l’issue des négociations entamées pour sa prolongation sera positive pour le Barça. Actuellement avec l’Albiceleste pour disputer la Copa América, le joueur de 33 ans n’est pas pressé pour rempiler au sein de son club formateur.