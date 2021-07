Euro 2020 : Toni Kroos prend sa retraite internationale !

Publié par Thomas le 02 juillet 2021 à 15:30

Le cycle de Toni Kroos en équipe d’Allemagne a pris fin aujourd’hui, où le milieu de terrain du Real Madrid a publié sur ses réseaux sociaux qu’il mettait un terme à sa carrière internationale à 32 ans. Par cette annonce, le joueur se consacre désormais à sa carrière en club, à Madrid, où il représente une pièce maîtresse du milieu de terrain. Alors que le célèbre sélectionneur Joachim Löw avait aussi annoncé il y a quelques jours son départ, après 15 ans passés à la tête de la Mannschaft, voilà que son milieu de terrain Toni Kroos, pilier de l’équipe allemande, suit le même chemin.

Kroos s'en va après des années glorieuses en séléction

En sélection depuis 2010, le joueur formé au Bayern Munich, fait partie de la génération dorée, sacrée championne du monde en 2014. Lors de cette compétition, le milieu de terrain inscrira même deux buts en 2 minutes face au Brésil (24’ et 26’), doublé le plus rapide de la compétition, lors de la légendaire raclée infligée par la Mannschaft au pays hôte (victoire 7-1). Il figure dans l’équipe type de ce Mondial et de l'Euro suivant en France, où il verra son équipe s’incliner en demi-finale contre les tricolores.

Ses dernières échéances avec l’Allemagne ont été moins fructueuses. Dans une équipe en pleine reconstruction, les hommes de Joachim Löw s’inclinent lors de la phase de poules en 2018, et sortent de l'Euro en huitième de finale contre l’Angleterre mardi dernier. Avec 106 matchs depuis 2010 à son actif, l’Allemagne dit adieu à son leader de l’entrejeu, auteur de 17 buts.

Une carrière désormais tournée vers Madrid

Comme indiqué dans son poste, le joueur a pour objectif de se focaliser sur son club, le Real Madrid, qui, après avoir enregistré le départ de Sergio Ramos (et bientôt Varane), fait face à de nouveaux défis pour les saisons à venir. Titulaire indiscutable chez les Merengues, le départ de Ramos pourrait faire bénéficier Kroos du capitanat.