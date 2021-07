PSG Mercato : C’est confirmé, Sergio Ramos va être Parisien !

Publié par JEAN-LUC D le 01 juillet 2021 à 23:31

Libre depuis la fin de son aventure avec le Real Madrid, Sergio Ramos va rejoindre le PSG. Leonardo, le directeur sportif du Paris Saint-Germain est parvenu à convaincre le défenseur central de 35 ans.

Accord entre le PSG et Sergio Ramos

Après seize années de bons et loyaux services couronnées par 22 trophées toutes compétitions confondues, Sergio Ramos a quitté le Real Madrid. À la recherche d’un nouveau défenseur central, le Paris Saint-Germain a ouvert des négociations avec l’international espagnol. Ce jeudi, le quotidien Le Parisien a révélé que René Ramos, le frère et agent du joueur, était à Paris pour parler avec Leonardo. Si une offre de contrat a déjà été formulée par le directeur sportif parisien, de nombreux détails restent encore à être discutés, à l'image de la durée du bail et le salaire.

En effet, le Paris Saint-Germain a proposé deux ans de contrat sous la forme d'un an ferme avec une année en option. Ramos, lui, réclame deux ans, c'est d'ailleurs pour cette raison qu’il n’a pas prolongé avec le Real Madrid. Mais d’après RMC Sport, le PSG et le champion du monde 2010 sont parvenus à un accord.

« Accord entre le PSG et Sergio Ramos. La légende du Real va rejoindre le PSG pour 2 ans. Le frère du joueur qui est à Paris a trouvé un accord avec la direction parisienne. Visite médicale dans les prochains jours », assure Mohamed Bouhafsi, journaliste de la radio contemporaine. Non retenu pour l’Euro 2020 avec l’Espagne, l’ancien coéquipier de Karim Benzema est désormais attendu à Paris pour passer sa visite médicale et signer pour deux saisons, soit jusqu’en 2023. Une arrivée déjà très attendue du côté de la capitale.

Mercato PSG : L’arrivée de Sergio Ramos validée par le vestiaire

En effet, en à croire Philippe Sanfourche, les cadres du vestiaire du PSG ont validé le renfort de Sergio Ramos, un joueur avec beaucoup d’expérience et surtout du caractère. « Que ce soit Neymar, Mbappé ou d’autres comme Di Maria, tous ont signifié à la direction du PSG qu’il y avait, parfois, un déficit de personnalité dans le vestiaire. Un garçon de la trempe de Sergio Ramos est attendu aussi par les cadres », a indiqué le journaliste sur RTL. Après Georginio Wijnaldum, Gianluigi Donnarumma et Achraf Hakimi, Sergio Ramos va être la quatrième recrue phare estivale du PSG.





