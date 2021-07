OL Mercato : Un gros chèque pour Aouar en Premier League

Publié par ALEXIS le 03 juillet 2021 à 09:46

Houssem Aouar a un bon de sortie à l’ OL. Il est courtisé par de nombreux clubs en Angleterre, mais aussi en Italie et en Espagne. Un gros chèque a déjà été tendu à l'Olympique Lyonnais.

OL : Offre de 40 à 50 M€ pour Houssem Aouar ?

Les clubs étrangers intéressés par le profil d’Houssem Aouar de l' OL sont toujours aussi nombreux. Malgré le retrait de Manchester City de la course, il y a encore la Juventus, le Real Madrid, l’Atlético Madrid, Liverpool, Arsenal, Everton et Tottenham sur les rangs pour le recruter. Le Daily Express confirme l’intérêt des clubs anglais et évoque une offre concrète entre 40 et 50 millions d’euros envoyés sur la table de Jean-Michel Aulas pour le milieu offensif formé à l’Olympique Lyonnais. Vu les conséquences financières de la crise de covid-19 sur l’économie, il est évident que le président des Gones ne cracherait pas sur ce gros chèque en provenance d’outre-Manche. Surtout parce qu’il a laissé filer Memphis Depay libre au FC Barcelone, au terme de son contrat en juin.

Le meneur de jeu des Gones évalué à 42 M€

Houssem Aouar a encore deux ans de contrat à l’ OL, soit jusqu'au 30 juin 2023, et sa cote sur le marché des transferts est évaluée à 42 M€. International Tricolore, il compte une sélection avec l’Équipe de France. Sous le maillot de l’Olympique Lyonnais, club de sa ville natale, le joueur de 23 ans a disputé 170 matches, pour 32 buts marqués et 31 passes décisives offertes. En Ligue 1, son bilan est de 23 buts et 19 passes décisives en 127 matchs joués dans le championnat de l’élite. Quatrièmes de Ligue 1 à l'issue de l'exercice dernier, les Gones ne joueront pas la Ligue des champions, cela pour la deuxième fois consécutive. Toutefois, ils sont qualifiés pour la Ligue Europa.