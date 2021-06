OL : Gros coup d'Aulas après le départ de Memphis Depay

Publié par ALEXIS le 25 juin 2021 à 15:30

Jean-Michel Aulas a réussi un gros coup à l’ OL après le départ de son meilleur joueur et capitaine Memphis Depay. En fin de contrat à Lyon, ce dernier s’est engagé avec le FC Barcelone sans indemnité de transfert.

MG Motor, partenaire de l' OL jusqu'en 2024

Jean-Michel Aulas prépare activement la saison 2021-2022 à l' OL. Il s’est déjà offert un nouvel entraîneur, en la personne de Peter Bosz, pour succéder à Rudi Garcia, non conservé à l’issue de son bail. Deux défenseurs (Damien Da Silva et Henrique) ont également signé chez les Gones sans indemnité de transfert. Le président du club rhodanien a réussi un autre joli coup. Ce vendredi, il a officialisé la signature d’un partenariat avec un grand constructeur automobile, jusqu’en juin 2024.

« MG Motor et l’Olympique Lyonnais ont signé ce vendredi un accord de partenariat pour une durée de 3 ans. Le constructeur automobile devient Partenaire majeur du club rhodanien et s’affichera sur la manche des maillots Ligue 1 et Europe de l’équipe masculine dès la saison 2021/2022 », a informé le club de Ligue 1. « Pour son grand retour sur la scène européenne, MG Motor, propriété du groupe SAIC, premier constructeur automobile chinois, a souhaité s’associer avec l’Olympique Lyonnais, club emblématique du championnat français qui jouera pour la 24e année de son histoire, une Coupe européenne la saison prochaine », a souligné l’ OL.

Aulas : « Nous sommes honorés de compter sur MG Motor »

Jean-Michel Aulas s’est logiquement félicité de ce nouveau partenariat. « Nous sommes honorés de compter MG Motor parmi nos nouveaux partenaires. Cette collaboration avec une marque iconique du monde automobile va nous permettre d’atteindre nos objectifs communs de tendre vers une mobilité plus douce et conforte nos engagements en faveur d’une transition environnementale globale portée par l’ensemble des acteurs du monde sportif », a-t-il déclaré.

« Il y a plusieurs raisons pour lesquelles nous avons choisi de travailler avec l'Olympique Lyonnais. Tout d'abord, l' OL a réalisé d'excellents résultats en Ligue 1 et dans les compétitions européennes. Deuxièmement, le club soutient la promotion d'activités respectueuses de l'environnement. MG promeut également les énergies renouvelables et tente de contribuer à la protection de l'environnement en France et en Europe. Sur cet aspect, nous partageons un objectif commun », a justifié Xinyu Liu, CEO de MG Motor France et VP Sales MG Motor Europe.