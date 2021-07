OGC Nice Mercato : Dante, ce qu'il dit de l'arrivée de Galtier

Dante, à 37 ans, est un des joueurs de l' OGC Nice que Christophe Galtier pourrait être tenté d'envoyer en préretraite les prochains mois. Ce dernier a été interrogé sur l'arrivée de l'entraîneur champion de France avec le LOSC.

Après plusieurs années de bons services rendus, Christophe Galtier a décidé de quitter le LOSC cet été. L'ancien coach de l'ASSE a bien laissé une trace indélébile dans le nord, le dernier titre de champion de France l'équipe lilloise. L’entraineur français s’est officiellement engagé en faveur de l’ OGC Nice qui lui a proposé un projet plus intéressant. Son arrivée a été commentée par un de ses joueurs, patron de l'équipe niçoise.

Lors de longue interview à L’Équipe, le défenseur brésilien Dante a réagi à l’arrivée de l’ancien coach des Verts au Gym. Cette arrivée plaît particulièrement au défenseur central qui oublie qu'elle pourrait lui causer du tort.

« C'est très positif, pas seulement parce qu'il est champion de France. Son discours est déjà passionnant. On voit sa méthode de travail, son a envie de créer quelque chose, ça m'a beaucoup plu. Il veut façonner un vrai groupe, avec un esprit familial et compétiteur. Il est très heureux d'être là, a très envie de réussir. On sent qu'il est prêt à tout faire pour aller au bout de ses objectifs. Sa personnalité va nous faire beaucoup de bien. Mais il faut que nous, les joueurs, nous mettions à hauteur de ses exigences. Qu'on marche tous dans une seule direction », a-t-il confié le cadre de l'équipe de l'OGC Nice.