PSG Mercato : SRFC, le transfert de Camavinga bouclé pour 40M€ ?

Publié par JEAN-LUC D le 07 juillet 2021 à 10:07

Eduardo Camavinga a décidé de ne pas prolonger son contrat avec le Stade Rennais. Le joueur de 18 ans va donc quitter le club breton durant ce mercato estival. Placé le viseur du PSG et de Manchester United, le milieu de terrain défensif pourrait quitter les Rouges et Noirs contre un chèque de 40 millions d’euros.

Eduardo Camavinga a bien pris sa décision

D’après les informations du quotidien Le Parisien, Eduardo Camavinga a informé la direction du Stade Rennais de sa décision de ne pas prolonger son contrat qui arrive à terme dans un an. Comme l’avait déjà indiqué le président rennais, Nicolas Holveck, « s’il ne prolonge pas, il faudra envisager une solution de départ, c'est évident ». Le jeune international français va donc quitter son club formateur cet été.

Annoncé un peu partout en Europe, Camavinga a déjà tranché et il veut rejoindre le Paris Saint-Germain pour poursuivre sa progression comme Kylian Mbappé, avant d’envisager une carrière dans un grand club étranger. Mais pour l’heure, le PSG « joue la carte de la patience et n’a pour l’instant fait aucune offre à Rennes. Pas plus que Chelsea ou le Real Madrid, également en contact direct avec son représentant Jonathan Barnett », selon le média régional. Le journal francilien explique que les dirigeants parisiens accordent leur priorité à une arrivée de Paul Pogba.

D’ailleurs, Leonardo, le directeur sportif des Rouges et Bleus, est déjà en discussions avancées avec l’agent du milieu de terrain de Manchester United. L’international tricolore de 28 ans étant de plus en plus ouvert à une venue au PSG. Eduardo Camavinga, qui n’est donc qu’un plan B pour le vice-champion de France, devrait finalement revoir ses plans et quitter la Ligue 1 pour rejoindre un championnat étranger.

Camavinga prêt à rejoindre Manchester United

L’Équipe confirme la tendance dans ce dossier et assure qu'aucun accord n'a été trouvé entre le Stade Rennais et Eduardo Camavinga en vue d’une prolongation. Le protégé de Bruno Genesio se dirige donc vers un départ inéluctable. Si le club rennais réclamait 100 millions d'euros pour son numéro 10, un transfert pourrait finalement se conclure aux alentours de 40 millions d'euros. Un montant que Manchester United est prêt à investir pour le numéro 10 du SRFC, selon le quotidien sportif.

De son côté, le spécialiste mercato de Sky Italia, Fabizio Romano révèle que, fatigué d’attendre un signe du PSG, Camavinga est désormais ouvert à un transfert chez les Red Devils. Le club anglais espère même boucler l’affaire dans les prochaines semaines et faire du natif de Miconje le probable successeur de Paul Pogba.