PSG Mercato : Man United, c’est presque fait pour Paul Pogba !

Publié par JEAN-LUC D le 06 juillet 2021 à 15:55

Après avoir déjà enregistré la signature de l’ancien joueur de Liverpool, Georginio Wijnaldum (30 ans), le PSG vise désormais Paul Pogba. Et aux dernières nouvelles, le milieu de terrain de Manchester United se rapproche sérieusement du Paris Saint-Germain.

Paul Pogba favorable à une arrivée au PSG

« Des contacts avec Paris ? Il me reste un an de contrat, tout le monde le sait. Je n’ai pas encore eu de proposition concrète. Je ne me suis pas posé avec les dirigeants et l’entraîneur, mais aujourd’hui, je suis encore à Manchester. Ma pensée, là, c’est l’Euro. Je suis concentré là-dessus. J’ai plus d’expérience qu’avant, je suis focus sur le présent, et le présent c’est l’Euro… J’ai un agent qui s’occupe de tout ça. Et je n’ai pas le numéro de Nasser. »

De passage en conférence de presse avant le premier match à l’Euro 2020 de l’équipe de France contre l’Allemagne, Paul Pogba avait préféré botter en touche sur une éventuelle arrivée au Paris Saint-Germain. Mais selon les dernières nouvelles de nos confrères de Foot Mercato, « les deux parties ont discuté des conditions d'un possible transfert cet été, entre salaires et primes demandés ainsi que les différentes commissions. Les positions se sont d'ailleurs rapprochées entre les deux clans. En quête d'un renfort supplémentaire dans ce secteur, le PSG a donc recueilli tous les paramètres de ce dossier (…) Nasser Al-Khelaïfi et Leonardo, respectivement président et directeur sportif du club francilien, ont déjà échangé avec Paul Pogba pour lui présenter leur projet sportif. Ce dernier est intéressé à l'idée d'évoluer à Paris, où il retrouverait ses partenaires Presnel Kimpembe et Kylian Mbappé, ou encore le Brésilien Neymar, tous favorables à sa venue. » Et la probabilité de voir Paul Pogba débarquer à Paris prend de l’ampleur au fil des jours.

Accord proche entre Paul Pogba et le PSG ?

Sous contrat jusqu’en juin 2022, Paul Pogba pourrait donc changer d’air durant ce mercato estival. Éliminé de l’Euro 2020 au stade des huitièmes de finale par la Suisse, l’international français aimerait quitter le Nord de l’Angleterre et la Premier League afin de s’offrir un nouveau challenge à 28 ans. Ce mercredi, RMC Sport confirme la tendance et assure que Pogba se verrait bien au sein de l’équipe de Mauricio Pochettino.

Toujours selon la radio sportive, Leonardo continue de discuter avec Mino Raiola, l’agent de l’ancien joueur de la Juventus de Turin. D’ailleurs, le média sportif précise que le champion du monde 2018 est « de plus en plus ouvert à l'idée de rejoindre le PSG ». Auteur de 3 buts et 5 passes décisives en 26 matchs de Premier League cette saison, le natif de Lagny-sur-Marne se rapproche même d’un accord avec le PSG.