Real Mercato : 70 offres pour des jeunes pépites madrilènes !

Publié par Thomas le 07 juillet 2021 à 17:55

Le Real Madrid a entamé sa présaison ce lundi, à Valdebebas, où le nouvel entraîneur, Carlo Ancelotti, a vu son effectif se rajeunir. Si la plupart des cadres sont encore en vacances, après l'Euro et la Copa América, les dirigeants du Real voient les jeunes de son centre de formation, la Fabrika, être courtisés par de nombreux clubs d’Europe, et devra redoubler de vigilance pour ne pas laisser filer ses pépites. En tête d’affiche de ces jeunes issus de la Fabrika, Miguel Gutiérrez, 19 ans, et Antonio Blanco, 20 ans. Au total, la presse ibérique rapporte que ce ne sont pas moins de 70 offres que le Real a reçu pour ses jeunes.

Gutiérrez et Blanco, les deux cracks du Real les plus courtisés en Europe

Miguel Gutiérrez et Antonio Blanco sont les têtes d’affiche d’une génération dorée du Real, bourrée de talents. Pour Gutiérrez, son avenir au Real est plus qu’incertain, aux vues de son poste de latéral, bouché par Mendy et Marcelo. Le joueur de 19 ans aurait reçu des offres de plusieurs clubs de Liga, mais aussi Arsenal, qui serait prêt à recruter le joueur dont la clause libératoire est de 40 millions d’euros. Pour Antonio Blanco, le schéma est un peu différent, il est aussi très convoité par de nombreux clubs de Liga, mais a de fortes chances de rentrer dans le groupe professionnel sous Ancelotti, qui apprécierait son profil. Il devrait donc intégrer durablement le milieu de terrain madrilène la saison prochaine.

Pas moins de 70 offres reçues pour ses jeunes

Le Real Madrid a débuté sa présaison avec beaucoup de jeunes joueurs de la Castilla, aux cadres de l’équipe, se sont ajoutés certains joueurs du centre de formation, désireux de se faire une place dans l’équipe première. L’idée du Real, en les incorporant durant cette présaison, est que bien qu’ils aient un contrat avec le Madrid Castilla (l’équipe réserve), les joueurs les plus prometteurs de l’équipe dirigée par Raúl, bénéficie de temps de jeu lors des matchs avec l’équipe première. Selon le média AS, le Real ne compte pas laisser partir ses pépites, à moins qu’une offre sérieuse soit faite et que le projet soit ambitieux pour le joueur. Au total, ce sont 70 offres auxquelles les merengues ont dû faire face, et cela à juste 7 jours du début du mercato.