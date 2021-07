OL : Bruno Guimaraes juge déjà la méthode Peter Bosz

Publié par ALEXIS le 09 juillet 2021 à 04:30

Une semaine après le reprise des entraînements à l’ OL, Bruno Guimarães a jugé la méthode de travail du nouvel entraîneur Peter Bosz. Le milieu de terrain avoue qu’il a hâte de démarrer le championnat 2021-2022.

OL : Guimarães séduit par la méthode de travail de Bosz

L’ OL a entamé sa deuxième semaine d’entraînement en vue de la préparation de Ligue 1. À l’issue de la séance de ce jeudi matin, Bruno Guimarães s’est prononcé sur les premiers jours de travail de Peter Bosz. Il apprécie bien la méthode de ce dernier. « On s’entraîne bien, avec beaucoup de jeu durant les séances. On travaille juste le foot. On n’a pas besoin de courir autour des terrains. Tout le monde est content », a-t-il confié sur le site internet de l'Olympique Lyonnais, tout en soulignant « qu’il y a de la fatigue, mais cela fait plaisir ».

Le milieu de terrain brésilien s’est dit heureux de retrouver les entraînements, mais aussi le public. Trois cent cinquante (350) supporters ont en effet été autorisés à assister à la séance de ce jeudi 8 juillet. « Cela m’avait beaucoup manqué. C’est bien de voir les supporters. On a fait une bonne semaine d’entraînement. Les supporters ont aimé ce qu’on a fait ce jeudi. J’espère les retrouver le plus vite possible dans les stades », a déclaré Bruno Guimarães.

Promesse du Brésilien pour la saison 2021-2022

Le Brésilien a annoncé la couleur sur la nouvelle saison. Impatient de renouer avec la Ligue 1, il promet de faire mieux que l'exercice dernier et la 4 place. « On s’entraîne déjà à 11 contre 11. On peut travailler en équipe. On veut faire une grande saison. On a hâte de faire de belles choses lors de cet exercice », a-t-il promis. Il faut cependant rappeler que Bruno Guimarães ne débutera pas le championnat avec l' OL le 8 août 2021. Et pour cause, il est sélectionné par le Brésil pour participer au tournoi de football des Jeux Olympiques 2020 à Tokyo au Japon, entre le 22 juillet et le 7 août 2021. « Cela a toujours été mon rêve. Je suis très heureux que l’ OL ait tenu sa parole pour me laisser faire les JO », a-t-il confié.