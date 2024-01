Priorité de Luis Campos pour renforcer le milieu de terrain du PSG, le joueur de Newcastle United Bruno Guimaraes a débarqué dans la capitale française.

Mercato PSG : Bruno Guimaraes ravive la flamme des supporters parisiens

Considéré comme l’un des meilleurs joueurs de Premier League à son poste, Bruno Guimaraes fait énormément rêver le Paris Saint-Germain. Désireux de s’offrir les services d’un milieu de terrain supplémentaire et expérimenté, le club parisien a contacté l’entourage de l’ancien joueur de l’Olympique Lyonnais par l’entremise de Luis Campos. Cependant, l’international brésilien de 26 ans est jugé « intransférable » par le board de Newcastle United pour cet hiver. Un transfert pourrait toutefois intervenir l’été prochain pour permettre aux Magpies de renflouer leurs caisses afin de sortir des griffes du fair-play financier. Pendant ce temps, le principal concerné fait parler de lui sur les réseaux sociaux en ravivant la flamme des supporters parisiens.

En effet, Bruno Guimaraes s’affiche fièrement à Paris depuis lundi après-midi. Via son compte Instagram, le compatriote de Marquinhos a notamment partagé des photos de lui et de sa compagne sur les Champs-Élysées et près de la Tour Eiffel. Ce mardi, c’est la femme du joueur qui s’est annoncée à Disneyland Paris ce mardi. Mais le journaliste Fabrice Hawkins a rapidement calmé l’enthousiasme des fans parisiens, expliquant que le vice-capitaine de Newcastle « profite de quelques jours de repos avec sa famille » et qu’il n’est donc pas à Paris pour négocier « un transfert au PSG. » En cas de transfert l’été prochain, le Champion de France en titre devra composer avec la rude concurrence de Liverpool dans ce dossier.

Jürgen Klopp de Liverpool manifeste un vif intérêt pour Bruno Guimaraes

D’après les informations relayées ces dernières heures par le tabloïd britannique The Mirror, le manager des Reds, Jürgen Klopp, apprécierait énormément le profil du joueur brésilien. Le technicien allemand aurait donc convaincu la direction de Liverpool d’utiliser une clause contractuelle pour recruter Bruno Guimaraes pour environ 110 millions d’euros, payable en trois tranches. Toujours selon la même source, Guimaraes serait tenté de rester en Premier League et d’y rejoindre les rangs d’un club de renom. Malgré le vif intérêt du Paris SG, de Chelsea et du FC Barcelone, c’est bien le club de la Mersey qui tiendrait la corde dans ce dossier. Reste à savoir si Luis Campos parviendra à faire changer la donne dans les mois à venir.