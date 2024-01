Intéressé par le renfort de Bruno Guimaraes, le PSG pourrait avoir une belle ouverture pour le milieu défensif de Newcastle dans les derniers moments du mercato hivernal.

Mercato PSG : Newcastle ouvert à la négociation pour Bruno Guimaraes

En quête de liquidités dans le cadre du Fair-Play financier, la direction de Newcastle United pourrait se voir contrainte de laisser filer Bruno Guimaraes en cas d’offre importante. À la recherche d’un milieu de terrain expérimenté pour renforcer l’effectif de Luis Enrique, le Paris Saint-Germain serait l’une des destinations possibles pour l’ancien joueur de l’Olympique Lyonnais. Le journal espagnol Sport affirme même que le milieu défensif des Magpies serait proche de signer au Paris Saint-Germain.

« Si les deux clubs sont d’accord (Newcastle contrôlé par un fonds souverain saoudien et le PSG par un autre qatari), Guimaraes, 26 ans, sera la recrue vedette du mercato hivernal parisien », assure le quotidien catalan. Sur demande de l’entraîneur Luis Enrique, le conseiller football Luis Campos travaillerait en coulisses sur ce dossier avec pour objectif de parvenir à un accord dans les dernières minutes du mercato hivernal. Une tendance confirmée en Angleterre.

Grosse concurrence pour Bruno Guimaraes

En effet, le tabloïd britannique The Athletic affirme que la situation économique actuelle de Newcastle United par rapport au Fair-Play financier obligerait le club à procéder à une importante vente avant de pouvoir recruter durant ce mercato de janvier. Disposant d’une clause libératoire fixée à 115 millions d’euros, l’international brésilien serait donc sur la liste des potentiels sacrifiés de la formation entraînée par Eddie Howe. Malgré un contrat courant jusqu’en juin 2028, le milieu défensif de 26 ans pourrait être la grosse surprise de Nasser Al-Khelaïfi d’ici le 31 janvier, à minuit.

D’autant que la clause de Guimaraes pourrait être payée en trois tranches égales, soit plus de 38 millions d’euros par versement. Cependant, Luis Campos devra faire face à la grosse concurrence du Real Madrid, FC Barcelone, Manchester City, Arsenal et Liverpool dans ce dossier. Reste maintenant à savoir si le PSG passera effectivement à l’action pour attirer le compatriote de Marquinhos cet hiver. De son côté, le journaliste Ben Jacobs dément toute discussion les deux clubs pour le natif de Rio de Janeiro cet hiver. « Aucune discussion en cours ou prévue entre le PSG et Bruno Guimaraes pour janvier », assure le spécialiste anglais.