FC Metz Mercato : Ça se précise pour ce coup en Ligue 2

Publié par Ange A. le 09 juillet 2021 à 07:30

En quête de renfort défensif cet été, le FC Metz pourrait signer un joueur évoluant en Ligue 2 BKT. Courtisée à l’étranger, la cible messine privilégierait un départ en Ligue 1.

FC Metz Mercato : Ça sent bon pour Sikou Niakaté

Sérieux candidat à l’Europe lors du dernier exercice écoulé, le FC Metz n’a pas réussi à accrocher une place européenne au terme de la saison. Doublé par Rennes, Lens et Montpellier dans les dernières journées, le club mosellan a terminé à la 10e place de Ligue 1 Conforama. Entraîneur des Grenats, Frédéric Antonetti entend accueillir un renfort défensif pour le prochain exercice. Le regard du technicien messin s’est tourné vers la Ligue 2. Metz s’intéresse en effet au profil de Sikou Niakaté. L’intérêt des Grenats ne laisserait pas le défenseur de l’En-Avant Guingamp insensible. Président de Guingamp, Fred Le Grand avait déjà évoqué un possible départ de Niakaté vers Metz cet été. Pour L’Équipe, le défenseur central également courtisé à l’étranger et par le Montpellier Hérault devrait bien débarquer en Moselle dans les prochains jours.

Un accord évoqué pour Sikou Niakaté

Le quotidien sportif assure même qu’un accord a déjà été trouvé entre le FC Metz et l’En-Avant Guingamp. D’après le site du journal national, les deux clubs sont tombés d’accord pour un prêt avec option d’achat pour Sikou Niakaté. Le défenseur de 21 ans ne devrait donc pas aller au terme de son contrat avec Guingamp qui expire en 2023. Sa valeur marchande est estimée à 2,2 millions sur Transfermarkt. La saison dernière, le natif de Montreuil a inscrit un but et délivré une passe décisive en 31 matchs, dont 29 titularisations.