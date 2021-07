OGC Nice Mercato : Le jeune Kluivert recale les Aiglons

Publié par Thomas le 09 juillet 2021 à 12:50

Désireux de développer son secteur offensif, l’OGC Nice s’était intéressé depuis quelques temps au néerlandais de 22 ans, Justin Kluivert, qui évolue en Serie A à l’AS Roma (prêté au RB Leipzig). Selon Sky Italie, l’attaquant aurait recalé les avances du club rouge et noir, préférant se focaliser sur d’autres clubs. En contrat avec le club de la Louve jusqu’en 2023, le fils de Patrick Kluivert, qui est apparu cette saison à 19 reprises en Bundesliga et qui aura marqué 3 buts, se tournerait selon la presse transalpine vers son club actuel où il est actuellement prêté. Les Aiglons peinent à lancer véritablement leur campagne de recrutement, leur seule et unique arrivée enregistrée est celle de Jean-Clair Todibo, en retour de prêt, définitivement acquis par le Gym.

L’OGC Nice se fait recaler par Justin Kluivert

La jeune pépite formée à l’Ajax, Justin Kluivert, a longtemps été courtisé par la direction niçoise lors de ce début de mercato. Si l’information avait de quoi emballer les supporter azuréens, aujourd’hui, le media Sky Italia, informe que le joueur aurait décliné personnellement les avances du Gym, pour se concentrer sur d’autres projets plus intéressants. En prêt au RB Leipzig cette saison, l’ailier néerlandais se verrait bien continuer dans le championnat allemand. L’annonce est un coup dur pour l’OGC Nice, qui fait de son secteur d’attaque une priorité du mercato estival. Le club peine à reconstruire son équipe après une 9e place encourageante cette saison.

L’arrivée de Galtier à Nice compense un début de mercato timide

Si le début du mercato est pour le moins timide de la part des Aiglons, qui n'ont pour l’instant enregistré qu'une seule arrivée, celle de Jean-Clair Todibo du Barça, le club est néanmoins parti sur de très bonnes bases au début de l’été, en s’attribuant les services de Christophe Galtier, tout juste champion de France avec Lille. Le coach expert de la Ligue 1, a relevé un nouveau défi, en reprenant l’OGC Nice, alors qu’il était courtisé par de très grands clubs.