OGC Nice Mercato : La signature de Galtier enfin officialisée

Annoncée depuis de longues semaines, la nomination de Christophe Galtier au poste d’entraîneur a été officialisée par l’OGC Nice. Champion de France avec le Lille OSC, le technicien de 54 ans s’est engagé pour trois saisons avec son nouveau club.

Fin du feuilleton Christophe Galtier. Dans un communiqué publié ce lundi soir, le groupe INEOS a confirmé l’arrivée du technicien en tant que nouvel entraîneur de l’OGC Nice. Le Marseillais s’est engagé pour trois saisons avec Nice. Patron du groupe anglais, Jim Ratcliffe a justifié la signature de l’ancien coach du Lille OSC. « Il a démontré sa capacité à gagner en remportant la Ligue 1 lors du dernier match de la saison avec Lille. Il faut du cran pour cela et nous considérons chez INEOS que c’est une qualité essentielle », a expliqué le responsable cité dans le communiqué. Le technicien de 54 ans va diriger le troisième club de sa carrière en tant que numéro 1. Après une première expérience à l’AS Saint-Étienne (2009-2017), il vient de quitter le LOSC alors qu’il lui restait encore un an de contrat et qu’il a été sacré champion de France.

Un deal à 5 M€ entre le LOSC et l’OGC Nice

Comme l’indique le communiqué d’INEOS, l’OGC Nice a versé 5 millions d’euros au Lille OSC pour enrôler Christophe Galtier. Il succède à Patrick Vieira sur le banc du Gym. Le champion du monde 98 avait été remercié en décembre suite à l’élimination de Nice dès la phase de poules de la Ligue Europa. Pour le nouvel entraîneur lillois, la mission première sera sans doute de ramener le club azuréen en Coupe d’Europe au terme du prochain exercice. Les Aiglons ont terminé à la 9e place au terme de la saison écoulée. La direction du board niçois espère finir plus haut avec son nouvel entraîneur. Lequel va découvrir son nouveau groupe dans les prochaines heures.