Nice Mercato : Todibo, 15M€ avec prime à la revente pour le Barça

Publié par Thomas le 28 juin 2021 à 18:00

C'est donc officiel, l'OGC Nice a communiqué au Barça qu'il levait l'option d'achat de leur défenseur Jean-Clair Todibo, dont la valeur s'élevait à 8,5 millions d'euros, plus 7 millions en option. Le Barça toucherait dans la transaction 15 millions d'euros, à cela s'ajoutent d'autres conditions imposées par le club blaugrana.

Nice Mercato : 15 millions plus une prime à la revente pour Barcelone

Après avoir enchaîné seulement 5 matchs à Barcelone depuis 2019, le défenseur central de 21 ans s'installe définitivement à Nice, où il pourra faire parler son experience internationnale, lui, qui depuis 2018, a enchaîné les clubs européens passant de Toulouse au FC Barcelone très tôt, pour par la suite, être succéssivement prêté à Schalke 04 et au Benfica. Si le Barça touche plus de 15 millions dans la transaction, le club a aussi imposé une autre condition, celle d'avoir un pourcentage lors de sa future revente dans un autre club.

Juan Laporta, président du FC Barcelone

Un nouveau challenge pour ce miraculé du football

Retourner dans son pays natal, est, pour beaucoup de jeunes, une manière de se ressourcer et de regagner du temps de jeu, parfois perdu dans les grands clubs européens. Si Jean-Clair Todibo n'a pu réellement faire valoir ses qualités au sein de l'équipe barcelonaise, preuve avec ses nombreux prêts opérés en un an et demi, le défenseur reste une valeur sûre à son âge (il n'a seulement que 21 ans). Repéré très tôt au Toulouse FC, il a rapidement brûlé les étapes en signant en Catalogne.

Néanmoins, le natif de Cayenne en Guyane, aurait pu ne jamais jouer au football, après un accident survenu à l'âge de neuf ans. Alors qu'il traverse une rue, il est renversé par une voiture, puis est grièvement blessé à la jambe gauche. Alors pensionnaire du club des Lilas dans la région parisienne, le jeune Todibo réussi à remonter la pente jusqu'à devenir le joueur prometteur qu'il est aujourd'hui. Son retour à Nice pourrait être le début d'une grande aventure.