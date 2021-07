OM Mercato : Accord en vue, Coutinho se rapproche de Marseille !

Publié par Timothée Jean le 10 juillet 2021 à 05:30

L’OM tient son prochain gros coup estival. Les dirigeants marseillais sont en négociations avancées avec Philippe Coutinho et pourraient arracher un accord pour son transfert à Marseille.

Le mercato de l’OM s’anime de plus en plus. Le club olympien a déjà bouclé l’arrivée de six nouvelles recrues : Gerson, Konrad de la Fuente, Cengiz Ünder, Leornado Balerdi, Mattéo Guendouzo et Pau Lopez ont officiellement rejoint le groupe marseillais cet été. Loin de se satisfaire de ces recrues, Pablo Longoria s’apprête encore à frapper un très gros coup sur le marché des transferts : Philippe Coutinho se rapproche l’OM.

L’avenir du milieu offensif, poussé vers la sortie par le FC Barcelone, se dessine en effet de plus en plus du côté de Marseille. Depuis plusieurs jours, des discussions entre l’Olympique de Marseille et les représentants du joueur, sont en cours pour un transfert ferme. Et ces derniers jours ont été productifs. Selon le journaliste de L'Équipe, Thibaud Vézirian, l’OM a noué des contacts avec les représentants du joueur de 29 ans et l’idée d’un transfert à l’ OM cet été n’a pas été repoussée. Mieux, Philippe Coutinho serait enclin à rejoindre Marseille pour relancer sa carrière. « Coutinho a besoin de se relancer, il a envie de venir, et l’opération pourrait être facilitée par l’aide d’un sponsor (Puma, ndlr) », a confié le confrère. Les négociations avancent donc entre l’OM et clan Coutinho. Les positions se rapprochent entre les deux parties et un accord n’est pas à exclure.

Le Barça ouvre la porte pour son départ

En attendant, Pablo Longoria a également entamé les négociations avec le FC Barcelone. Les dirigeants catalans, touchés de plein fouet par une crise financière, ne s’opposent pas au départ de leur joueur. Ils attendraient un chèque de 25 M€ pour laisser filer Philippe Coutinho. Entretenant d’excellentes relations avec le Barça, Pablo Longoria tente alors de faire baisser son prix. Mais l’affaire est loin d’être acquise pour l’Olympique de Marseille, d’autant plus que plusieurs clubs, tels que Leicester City, l’AC Milan et l’Inter Milan, suivent de très près l’évolution du dossier. Pourtant, il semble que l’OM ait une longueur d’avance sur ses concurrents.