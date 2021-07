OM Mercato : L’arrivée de Coutinho à Marseille confirmée !

Publié par Timothée Jean le 09 juillet 2021 à 20:15

Philippe Coutinho devrait bien être la grosse surprise de ce mercato estival à l’OM. La rumeur lancée depuis quelques heures est bien réelle pour le plus grand bonheur des supporters de l’Olympique de Marseille.

Philippe Coutinho, la future recrue de l'OM ?

L'Olympique de Marseille a démarré son mercato estival sur les chapeaux de roue avec déjà six nouveaux renforts. Le Brésilien Gerson, l’Américain Konrad de la Fuente, Leonardo Balerdi (Argentin), le Turc Cengiz Ünder, le Français Mattéo Guendouzi et tout dernièrement l'Espagnol Pau Lopez ont officiellement rejoint l’OM et ce n'est pas terminé. Selon le journaliste de La Provence,Fabrice Lamperti, il devrait y avoir une « grosse arrivée à l'OM dès lundi ». Cette potentielle recrue en approche est Philippe Coutinho.

Sportitalia révélait en début de matinée que l’Olympique de Marseille a entamé les discussions avec le clan Coutinho en vue de son transfert. Cette approche concrète du club phocéen ne déplait pas au FC Barcelone. Le club catalan, qui traverse une crise financière sans précédent, est contraint d’alléger considérablement sa masse salariale afin de faire valider l'arrivée de ses recrues et renouveler le contrat deLionel Messi. La direction du Barça attendrait donc une proposition de 25 M€ pour acter le départ de Philippe Coutinho.

Et si ce montant semblait élevé pour l’Olympique de Marseille, surveillé de très près par la DNCG, l’équipementier Puma pourrait jouer un rôle décisif dans ce dossier. Le média transalpin assure que le sponsor de l’Olympique de Marseille verrait d’un très bon œil la signature de la star du Barça et serait disposé à aider Pablo Longoria à finaliser l'opération.

Mercato : Une offre de Marseille pour Coutinho

Entretenant de très bonnes relations avec la direction du club Blaugrana, Pablo Longoria a formulé une première offre concrète pour Phillippe Coutinho. Une information confirmée par le journaliste de L’Équipe, Thibaut Vézirian.

« Philippe Coutinho, ça fait des semaines que les réunions s’enchainent entre le joueur offensif et l’OM, il y en a eu au moins trois. Kia Joorabchian, son agent, l’un des 3 ou 4 plus importants du moment, discute directement avec l’Olympique de Marseille. Cela se passe en très haute sphère, ce n’est pas des réunions classiques, ce n’est pas un petit dossier. Le FC Barcelone va libérer Coutinho, j’ai eu confirmation de ça par la boite de management de son agent Kia Joorabchian. Il y a eu une proposition de prime de 10 millions d'euros à la signature, avec à la clé un salaire de 6 millions d'euros par an, deux à trois fois moins de ce qu’il touche au Barça », explique le confrère.

Poussé vers la sortie par le Barça, l’ancien meneur de jeu de Liverpool acceptera-t-il de baisser son salaire afin de faciliter sa future venue dans la cité phocéenne ? Les négociations se poursuivent entre les différentes parties engagées dans ce dossier.