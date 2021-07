PSG Mercato : Cet indice de taille sur l'avenir de Mbappé

Publié par Ange A. le 10 juillet 2021 à 09:25

Alors que le flou entoure son avenir avec le Paris Saint-Germain, Kylian Mbappé semble parti pour aller au bout de son contrat. Electronics Arts vient de dévoiler la pochette du prochain FIFA avec l’attaquant du PSG en couverture.

Kylian Mbappé de nouveau en couverture de FIFA

Malgré ses grosses signatures estivales (Ramos, Hakimi, Wijnaldum), le Paris Saint-Germain peine à convaincre Kylian Mbappé. L’attaquant de 22 ans se montre peu enclin à une prolongation de son contrat avec le PSG. Recruté contre 180 millions d’euros en 2017, l’avant-centre entre dans la dernière année de son contrat avec Paris. Si sa situation contractuelle demeure inchangée, il pourrait quitter la capitale en tant que joueur libre dans un an. Un scénario qui se dessine d’ailleurs avec la dernière publication d’Electronics Arts, éditeur du célèbre jeu vidéo FIFA. Pour son prochain opus, EA Sports a de nouveau choisi l’attaquant parisien pour sa cover. Celui-ci pose avec un maillot Jordan du PSG. Ce qui laisse croire que le champion du monde tricolore ira bien au bout de son bail avec le club de la capitale.

Un gage pour son avenir avec le PSG ?

Seulement, cette publication quoique officielle ne garantit pas que Kylian Mbappé sera effectivement parisien la saison prochaine. Pour sa version 2019, EA Sports avait lâché des premières images avec Cristiano Ronaldo arborant le maillot du Real Madrid. Mais au final, le Portugais avait rejoint la Juventus de Turin quelques semaines plus tard. Entre temps, le célèbre éditeur basé en Californie avait également modifié sa couverture avec un CR7 arborant la tenue de la Vieille Dame. Comme pour dire que le doute demeure pour Kylian Mbappé. Surtout qu’en restant une saison de plus et en allant au bout de son bail, il priverait Paris d’un joli chèque.